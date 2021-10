Polkadot se prépare à établir de nouveaux sommets historiques. Découvrez ce qui le motive ici

La crypto-monnaie DOT, native du réseau Polkadot, est désormais sur le point d’atteindre de nouveaux sommets historiques. Un gain en pourcentage de 18,56 % hier confirme qu’il s’agit du scénario le plus probable.

Au moment d’écrire ces lignes, DOT se négocie à 41,20 $. Au cours de la journée d’aujourd’hui, le prix a légèrement baissé, perdant 1,21%. Sa capitalisation boursière a de nouveau dépassé la barre des 40 000 millions de dollars, restant solide dans le TOP 8 du marché.

Parachains veut pousser le prix de Polkadot à de nouveaux sommets historiques

Après 5 ans de développement de protocole avec la vision de développer un framework multi-chaînes hétérogène, les parachaines sont enfin prêtes à être lancées à Polkadot.

La programmation des premières enchères pour obtenir un créneau dans le réseau Polkadot est une réalité. Ce processus devrait commencer le 11 novembre.

Pour nous mettre en contexte, les parachains sont des chaînes parallèles, qui sont reliées les unes aux autres par un livre principal appelé Relay Chain. Parce qu’elles fonctionnent en parallèle, les transactions peuvent être traitées simultanément, tout en étant enregistrées dans un grand livre qui peut communiquer avec d’autres chaînes.

5 ans après que la vision d’un framework multichaîne hétérogène ait été esquissée pour la première fois dans le livre blanc de Polkadot, les parachains sont maintenant prêtes à être lancées sur Polkadot. La motion 118, pour programmer les premières enchères, a été adoptée par le conseil et est maintenant soumise à un référendum public.https : //t.co/8pt3aT4vO3 – Polkadot (@Polkadot) 13 octobre 2021

Juste après l’annonce, le positivisme s’est emparé du marché DOT, générant un rallye assez pertinent, qui crée désormais un scénario haussier pour le futur proche.

Analyse technique DOT

Sur le graphique avec les bougies quotidiennes, nous voyons de très bonnes perspectives, grâce aux plus bas et plus hauts de plus en plus élevés, parlant d’une tendance haussière à court terme.

Aujourd’hui, l’élan semble s’être épuisé, ce qui pourrait laisser place à une correction dans les prochaines heures. Le support le plus proche est à 37,37 $.

Cependant, nous ne voyons peut-être qu’une rupture minimale avant que l’élan ne se propage davantage. Ce n’est pas une très bonne idée de s’attendre à des baisses alors que la tendance dominante est haussière.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous voyons que Polakdot est déterminé à établir de nouveaux sommets historiques.

Les bas et les hauts continuellement plus élevés sont restés intacts, signalant une tendance à la hausse à moyen terme.

De plus, la hausse de ces derniers mois signifie le développement d’une dynamique à long terme, après que cette tendance plus large s’est fortement corrigée depuis la mi-mai.

Il est fort probable que le nouveau rallye amènera le prix de Polkadot vers de nouveaux plus hauts historiques, bien loin de l’actuel.

Maintenant, le prix semble qu’il pourrait aller défier la dernière résistance la plus pertinente, proche de 44,31 $. Lorsque vous le traverserez, le terrain sera totalement dégagé et la volatilité pourrait augmenter considérablement.

Polkadot se prépare à établir de nouveaux sommets historiques. Source du graphique : TradingView.

