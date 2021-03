Polkadot trouve un support à 35 $, pousse vers 38 $ ⋆ Crypto New Media

Répartition TL; DR

Le DOT a trouvé un support autour de 35 $ plus tôt dans la journée.

Prochaine résistance à 38 $.

Le swing précédent de 39,6 $ fait monter le DOT plus haut.

Les prévisions de prix de Polkadot d’aujourd’hui sont haussières, car le marché a trouvé un support autour de 35 $ plus tôt dans la journée et a une forte dynamique haussière à partir de maintenant.

Carte thermique de crypto-monnaie. Source: Coin360

L’ensemble continue de grimper au cours des dernières 24 heures, le Litecoin (LTC) étant actuellement en tête du peloton avec un gain de 8%. Des performances similaires sont observées pour les leaders – Bitcoin et Ethereum avec une hausse de 4,84 et 7,15%, respectivement.

Le DOT / USD a ouvert à 35,95 $ aujourd’hui, après plusieurs jours baissiers, le prix du marché est passé de 39,66 $ à 34,4 $. Étant donné qu’un nouveau plus bas et un plus haut ont été fixés précédemment, nous nous attendons à ce que le prix du Litecoin ait inversé la consolidation de plusieurs semaines dans une fourchette de plus en plus serrée après un fort retracement plus tôt le mois dernier.

Par conséquent, Litecoin devrait voir un nouveau sommet local la semaine prochaine, la prochaine résistance significative se situant autour du sommet historique de 42,61 $.

Evolution des prix de Polkadot au cours des dernières 24 heures

Le prix DOT / USD a évolué dans une fourchette de 34,69 $ à 38,11 $, indiquant une bonne volatilité par rapport aux jours précédents. Le volume des échanges a diminué de 1,61% et s’élève à 2,23 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. La capitalisation boursière s’élève à 34,8 milliards de dollars, classant Litecoin à la 6e place parmi les meilleurs altcoins.

Graphique DOT / USD sur 4 heures – Polkadot teste la résistance autour de 38 $

Sur le graphique de 4 heures, Litecoin a publié deux solides bougies haussières d’affilée plus tôt dans la journée. Ce mouvement indique probablement que le retracement vers la barre des 35 $ a effectivement abouti à un ensemble bas plus élevé pour la tendance à moyen terme.

Graphique DOT / USD sur 4 heures. Source: TradingView

Dans l’ensemble, le marché s’est négocié dans une fourchette de plus en plus serrée au cours des dernières semaines après qu’un très fort recul a fait passer le prix de Polkadot de 42 $ à 28 $ en quelques jours. À partir de là, plusieurs hauts et bas plus bas ont été affichés alors que le marché se négociait autour de la zone de 30 $ à 35 $.

Au début de ce mois, Polkadot a finalement réussi à pousser plus haut et à établir un plus haut net à 38 $. Après plusieurs jours de retracement, le prix de Polkadot a trouvé un support à la barre des 32 $ et a établi un fort plus bas, indiquant que l’attente de la poursuite de la tendance à moyen terme à la hausse est terminée.

Ce qui a suivi a été une autre poussée vers le sommet actuel de 39,66 $ et un autre retracement qui a établi un autre plus bas autour de 61,8% de retracement de Fibonacci, indiquant une opportunité d’entrée parfaite pour les positions longues en termes de risque-récompense.

Actuellement, le DOT pousse à nouveau plus haut et a déjà atteint une résistance précédente d’environ 38 $. Si cette résistance est brisée, nous pouvons nous attendre à un mouvement rapide vers le sommet local actuel de 38 $. À partir de là, si le prix de Polkadot peut continuer sur sa lancée haussière, nous sommes susceptibles de voir le sommet historique de 42,6 $ testé la semaine prochaine. Une fois ce niveau franchi, Polkadot n’a plus de résistance à venir, et nous pourrions voir une poursuite du mouvement haussier exponentiel du marché au cours des premières semaines de 2021.

Sinon, supposons que la résistance actuelle à 38 $ maintienne Polkadot de plus en plus à la hausse. Dans ce cas, nous pourrions voir une autre correction à court terme et retester vers la zone de 35 $ à 35 $, à partir de laquelle une position longue pourrait être prise tant que le plus bas actuel n’est pas franchi.

Prédiction des prix de Polkadot: Conclusion

Les prévisions de prix de Polkadot sont haussières, car le marché a établi un plus bas plus haut autour de la barre des 35 $, ce qui a empêché le prix de baisser hier. À partir de là, nous sommes sûrs de voir le prix du Litecoin augmenter encore plus et briser le sommet actuel de 39,66 $ la semaine prochaine ou peut-être même d’ici la fin de demain.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et / ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.