Polkadot (DOT)

Polkadot va déployer des parachains sur Kusama Canary Network, la phase finale avant le lancement complet

Selon le fondateur, le Dr Gavin Wood, le concurrent d’Ethereum, Polkadot Network, est en bonne voie de créer une multichaîne hétérogène évolutive.

Reconnaissance de parachain sur Kusama

Dans un article de Medium, Wood a déclaré que la phase finale du lancement du réseau Polkadot avait commencé. Selon l’ancien co-fondateur d’Ethereum, cela est dû à la récente sortie de Polkadot version 0.9 par Parity Technologies (l’équipe de développement derrière le projet Polkadot).

La publication, qui est exécutée dans le réseau de la chaîne sœur Kusama, permet la gestion des emplacements de parachain et la logique des prêts participatifs utilisés pour financer les enchères aux enchères du réseau Polkadot.

S’exprimant sur le moment où Polkadot serait probablement disponible pour les offres de parachain, Wood a déclaré qu’un audit externe complet sur la toute nouvelle logique doit d’abord être effectué. Il a également noté que le réseau Kusama doit réussir à démontrer que la nouvelle logique fonctionne sans supervision constante.

Cela sera déterminé si Kusama (KSM) peut exécuter une enchère réussie impliquant des prêts participatifs et héberge une parachaine fonctionnelle. Wood a présenté une feuille de route pour le déploiement des parachains. KSM 3,50% Kusama / USD KSM USD $ 602,71

Pour lancer le projet, un shell parachain serait déployé dans le réseau Kusama. Cette coquille ou parachaine vide serait chargée de produire des blocs. Cependant, il ne serait pas utilisé pour stocker les comptes d’utilisateurs, le jalonnement, la gouvernance ou les soldes. Il ne pourrait être mis à niveau que vers toute nouvelle logique autorisée par la chaîne de relais.

Par la suite, l’équipe de gouvernance de Polkadot voterait pour améliorer la parachaine de coquille en parachaine de Statemine, la réplique de Kusama de la parachain de Statemint. Cela le verra héberger des actifs arbitraires tels que des jetons fongibles et non fongibles (NFT) et servir de module de stockage et de transfert pour les jetons natifs KSM / DOT.

La troisième et dernière étape verra le réseau Polkadot commencer la vente aux enchères de ses parachains aux projets cryptographiques intéressés.

Wood dit que la première série de cinq enchères serait annoncée sur le site Web de Kusama une semaine avant, et chacune serait espacée de sept jours. Il dit que si la première série d’enchères sur le réseau Kusama ne rencontrait aucun problème, la mise aux enchères sur le réseau Polkadot commencerait par la suite.

Polkadot le tueur d’Ethereum

De nombreux protocoles cryptographiques ont été surnommés le tueur d’Ethereum aux côtés de Polkadot (DOT), Cardano (ADA), Solana (SOL), NEO et EOS remplissant les rangs.

Cela est en grande partie dû aux défis auxquels le réseau Ethereum est confronté. Ethereum, qui est devenu le foyer de plus de 200 projets de finance décentralisée (DeFi), a vu son succès devenir son fléau.

Le boom du marché plus large de la cryptographie, DeFi, et l’émergence soudaine des NFT ont vu les frais de gaz d’Ethereum exploser et le réseau souffre de congestion. Cela a obligé de nombreux développeurs et entreprises à rechercher des projets alternatifs alors qu’Ethereum travaille sur la migration vers un nouveau protocole de consensus.

Des projets comme Polkadot ont été désignés comme successeurs, et s’ils se lancent enfin, ils pourraient prendre une part importante du marché en plein essor de DeFi.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.