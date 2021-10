La fonction que Zanfer présentera samedi prochain, à l’auditorium municipal de Tijuana, aura non seulement le grand attrait de présenter le meilleur combat de boxe féminine mexicaine de l’histoire, avec la confrontation entre Jackie Nava et Mariana Juárez, mais elle aura également un soutien multi -stellaire et très attrayant, de ses combats préliminaires.

La soirée, qui sera diffusée par Azteca 7, la Maison de la boxe, débutera à 17h00, et dès le premier combat qui montera sur le ring, il y aura du talent et de la perspective avec beaucoup de talent et de projection.

Et trois jeunes espoirs poids welters se démarquent.

Bernardino « Berna » Lozano (8-1-0, 8 ko), basé à Tijuana, sera testé par le Sonoran Eliud « Tyson » Ortega (7-2-3, 4 ko) dans un power-to-power en 6 rounds concours.

Y participera également le fils de l’acteur Sergio Goyri, Shailock « Nitro » Goyri (5-0-1, 3 ko’s), qui fera son deuxième combat de l’année, désormais sous la tutelle de Zanfer, après avoir mis sa carrière en pause pendant deux ans. Il est réapparu en mai dernier à Tijuana et a éliminé José Guadalupe Elisea en un seul round. Goyri (5-0-1, 3 ko) a 21 ans, a fait ses débuts en décembre 2017 dans sa ville natale de Guadalajara, et a fait match nul contre un rival de 14 combats en boxe professionnelle. Il a égalé quatre victoires, jusqu’en juillet 2019, réapparu il y a cinq mois et visera désormais sa deuxième victoire de 2021.

Et un espoir qui cherche déjà des places stellaires est Rubén « Pollito » Aguilar (16-0-0, 12 ko), qui sera mis à l’épreuve par Luis Enrique « Lobito » Montelongo (15-9-0, 3 ko ). en lice prévu pour 6 tours.

L’« armée de la capitale » sera complétée par la présence d’Israël Rodríguez Picazo, Brian Mosinos et Bryan Mercado.

Rodríguez Picazo (21-5-0, 13 ko’s) va à Gabino Hernández de Monterrey (8-8-4, 2 ko’s) à 8 rounds chez Super Bantamweight. Mosinos (21-2-0, 4 ko) affrontera Carlos « Grillo » Mejía (6-2-1, 2 ko), qui vient de faire match nul contre l’ancien olympien Joselito Velázquez. Et un coéquipier de l’équipe nationale de Velázquez, qui a représenté le Mexique à Rio 2016, Elías Emigdio (8-1-2, 3 ko) sera le rival de Mercado (19-1-0, 15 ko) dans une bataille de 8 rounds en super coq. .

De plus, les affrontements entre Diego « Azabache » Torres (11-0-0, 11 ko’s) et José Valenzuela (9-3-0, 3 ko’s) à 8 rounds en Poids Léger et Elvis « Rockanrolero » Torres (19-1- 2 , 11 ko’s) contre Erick Encinia (17-4-1, 5 ko’s), également 8 rounds en Légers, complètent la soirée boxe de ce samedi, à Tijuana.

Les protagonistes de la fonction doivent se soumettre à la visite médicale ce vendredi, à 10h00, et à la cérémonie officielle de pesée, à partir de 12h00, au Grand Hotel Tijuana.

Les fans de Tijuana auront la possibilité d’être présents à l’Auditorium municipal de Tijuana, en suivant les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission de boxe de Tijuana.