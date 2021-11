Les plus belles perspectives de la boxe mexicaine seront en tête d’affiche de la fonction spéciale que Zanfer présentera ce jeudi 18, dans les studios de TV Azteca en CdMx.

La fonction, qui remplit le double objectif de célébrer le 15e anniversaire de TV Azteca, la Maison de la boxe, d’entrer dans l’histoire en transmettant chaque samedi les meilleures actions de ce sport au niveau national et international, et d’être l’aboutissement de la 59e Convention de la CMB , aura sur scène deux jeunes Mexicains invaincus, dans des engagements internationaux.

Omar « Pollo » Aguilar (22-0-0, 21 KO) affrontera le Burkinabé Issouf Kinda (18-5-0, 7 KO) dans un duel Super Léger de 10 rounds.

Aguilar vise sa quatrième victoire de l’année, et ses trois précédents, Carlos Cárdenas, José Manuel Castro et Carlos Manuel Portillo, les ont éliminés en un, un et deux tours respectivement.

Le « Volcano » Kinda a fait plus de 150 combats dans le domaine amateur, et a affronté des rivaux tels que Mike Arnoutis, Ismael Barroso et l’ancien champion du monde, José Carlos Ramírez. Dans son combat le plus récent, il est tombé aux points contre Evan Anthony Sánchez, invaincu, en Californie.

La fonction Zanfer de ce jeudi, basée aux studios TV Azteca à CdMx, aura également la participation du double champion Intercontinental, David « Rey » Picasso (18-0-1, 7 ko’s), qui se mesurera à 10 tours en Super poids coq au Vénézuélien Luis David « Baby » Millán (17-4-0, 12 ko), dans un duel qui s’annonce intense.

Picasso a été un combattant très actif, puisque cette année il compte quatre victoires, la plus récente, en septembre dernier, il a battu Alfredo Mejía aux points, et en juillet dernier il a battu un autre Vénézuélien, Edixon Pérez, par KO en 6 rounds.

Le Vénézuélien qui affrontera ce jeudi, « Baby » Millán, 24 ans, a disputé le championnat WBC Latino contre l’invaincu José González, au Nicaragua, en février dernier, et ce sera son premier combat sur le territoire mexicain.

L’émission comprend également le combat entre Jorge Luis « Chino » García (21-3-0, 18 ko’s) et Abraham « Pitbull » Juárez (19-7-0, 8 ko’s) à 8 rounds chez les super welters, en plus d’un duel qui s’annonce très compétitif et lycéen entre Argi Cortés (20-2-2, 10 ko’s) contre Iván “Bolillo” Cortés (10-5-1, 4 ko’s) en 8 rounds à Supermosca.