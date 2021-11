‘Pollo’ Aguilar et ‘Rey’ Picasso partagent un rôle pour la quatrième fois

Considérés comme deux des promesses les plus solides de la boxe mexicaine à court terme, Omar Aguilar de Baja California, « Pollo » et Alan David « Rey » Picasso de la capitale se partageront le ring pour la quatrième fois de leur carrière respective, la prochaine fois. Jeudi, en fonction spéciale de présentera Zanfer dans les studios de TVAzteca, en CdMx.

Invaincus tous les deux, 22 ans le « Poulet » et 21 ans le « Roi », tous deux affronteront des combats internationaux occupant les co-stars de la soirée.

Le « Pollo » Aguilar (22-0-0, 21 ko) affrontera le Burkinabé Issouf « Volcano » Kinda (18-5-0, 7 ko) dans un duel super léger en 10 rounds.

« Rey » Picasso (18-0-1, 7 ko) affrontera le Vénézuélien Luis « Baby » Millán (17-4-0, 12 ko) dans un duel Super Coq en 10 rounds.

Aguilar et Picasso partageront le ring pour la quatrième fois, et ce sera la deuxième fois qu’ils seront programmés dans la partie co-star.

L’HISTOIRE

La première fois qu’ils ont participé à la même fonction, c’était le 22 décembre 2018 à Tijuana. Aguilar, dans son 11e combat, a remporté ce qui a été jusqu’à présent le seul combat qui a parcouru un long chemin, battant Emmanuel Herrera par décision unanime en 6 rounds. Picasso, dans son septième combat, a battu Gerardo Yescas aux points en 4 rounds.

La deuxième fois que « Pollo » et « Rey » se sont partagé le ring, c’était le 14 mars 2020, également à Tijuana, et cette fois, le combat principal était celui de Picasso, qui a battu Jesús Quijada aux points, alors qu’il était dans La co -Costume caractéristique, Aguilar a éliminé Abdon David Alegría au premier tour.

Et l’occasion la plus récente à laquelle Aguilar et Picasso ont participé à la même fonction était le 27 juin 2020, au CdMx. Le « Pollo » a terminé au premier tour avec Dante Jardón, et le « King » a battu Florentino Pérez par décision unanime en 8 tours.

La réception de ce jeudi dans les studios de TV Azteca à CdMx, fera partie des célébrations du 15e anniversaire de la chaîne de télévision diffusant la boxe tous les samedis, ainsi que des activités de la 59e Convention WBC.