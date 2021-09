‘Pollo’ López, KO invaincu dans un accident de train rapide

Le Guadalajara Cristopher ‘El Pollo’ López avec une marque de 10 KO sur ses 14 engagements où il reste invaincu, aura un véritable test décisif le samedi 16 octobre prochain à Cancun ; où il affrontera le mondial vénézuélien classé Franklin Manzanilla.

Le choc qui prend le tour de la co-vedette du scrutin présenté par Promociones del Pueblo d’Oswaldo Küchle, en association avec Cancún Boxing de Pepe Gómez et Boxing Time de Memo Rocha ; et qu’il sera diffusé entièrement en direct dans toute l’Amérique latine, les États-Unis, le Canada et Porto Rico, via le signal ESPN +.

López, avec un énorme coup de poing et un style 100% offensif, ajoute une séquence de victoires impressionnante grâce au chloroforme pur lors de ses derniers matchs et affrontera un autre heurtoir de race qui a déjà eu l’occasion de disputer la couronne mondiale.

Le ‘Chicken’ mettra la dynamite de ses poings à l’épreuve contre le boxeur sud-américain, qui grâce à ses 19 KO en 20 victoires reste parmi les meilleurs mondiaux ; et cela ajoute 16 combats à l’étranger; représente un réel danger pour le Mexicain qui tiendra son premier engagement d’envergure internationale.

Le scrutin explosif est dirigé par le duel où l’invaincu David ‘El General’ Cuéllar, qui concourra pour la ceinture internationale du World Boxing Council contre le double champion du monde Moisés Fuentes; en plus de la présentation spéciale de l’Ukrainienne invaincue Taras Shelestyuk, médaillée de bronze à Londres 2012, le redoutable KO de Parralense Oscar Duarte et la championne du monde Yesenia ‘La Niña’ Gómez.