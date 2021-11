Pollution à Delhi : la campagne « Red Light On, Gaddi Off » prolongée de 15 jours

« Le gouvernement a pris la décision de prolonger la campagne de 15 jours, du 19 novembre au 3 décembre », a déclaré Rai. (Photo d’archive : IE)

Le gouvernement de Delhi a décidé de prolonger de 15 jours la campagne « Red Light On, Gaddi Off » compte tenu de l’augmentation des niveaux de pollution dans la capitale nationale, a annoncé mardi le ministre de l’Environnement Gopal Rai.

L’initiative « Red Light On, Gaadi Off » – éteindre le moteur d’une voiture à un signal rouge – devait se terminer le 18 novembre. « Le gouvernement a pris la décision de prolonger la campagne de 15 jours, du 19 novembre au 3 décembre. « , a déclaré Rai.

Près de 2 500 volontaires de la protection civile sont déployés sur 100 passages à niveau pour sensibiliser les gens à l’importance d’éteindre le moteur de leur voiture lorsqu’ils attendent au feu de circulation. Les volontaires sont déployés de 8h à 14h et de 14h à 20h en deux équipes.

« Les gens travaillent à domicile, mais il y a toujours des voitures dans les rues. En conduisant, une personne traverse en moyenne 10 à 12 passages à niveau et pendant 30 minutes, la combustion de carburant se produit sans aucune raison. Nous pouvons prendre des mesures pour réduire cela », a ajouté le ministre.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.