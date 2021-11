Pollution de Delhi : alors que l’impact des incendies de ferme diminue, les experts suggèrent un plan à long terme et une surveillance des émissions des véhicules

Le brûlage du chaume contribue à environ 35 à 40 pour cent de la charge polluante totale à Delhi-NCR

Delhi a encore été engloutie dans un nuage de smog dense cette année et le débat sur l’étendue de la responsabilité des États voisins dans la création de cet air toxique persiste. Pendant ce temps, le Système de prévision et de recherche sur la qualité de l’air et la météo (SAFAR), utilisant des informations satellitaires, a révélé une part approximative des incendies de ferme sur la concentration de PM 2,5 dans l’air de Delhi.

Selon SAFAR, le brûlage du chaume a causé 48% de la concentration de PM 2,5 dans l’air de Delhi, ce qui a entraîné un IQA sévère de 428 le 7 novembre. comme la vitesse, la direction du vent, la température, les précipitations, la couverture nuageuse, etc. pour sortir avec sa part de PM 2,5.

Les PM 2,5 ont atteint leur pic à 48% et ont baissé depuis. Il était de 10 % lundi. De plus, la contribution a varié nettement en deux semaines, passant de 2 % le 24 octobre à 48 % le 7 novembre. De plus, la qualité de l’air à Delhi a toujours été dans la catégorie « très mauvaise » à « sévère » depuis Diwali et devrait être dans la « fourchette très faible » au cours des trois prochains jours.

Selon la Commission for Air Quality Management, le brûlage des chaumes de paddy contribue à environ 35 à 40 pour cent de la charge polluante totale à Delhi-NCR. Une autre étude de 2015 sur la répartition de l’espace réalisée par IIT-Kanpur sur la pollution de l’air à Delhi suggère qu’entre 17 et 26% de toutes les matières particulaires à Delhi sont dues à la combustion de la biomasse.

Les experts ont également suggéré que le brûlage du chaume ne peut pas être le seul facteur de la mauvaise qualité de l’air de Delhi, car cette activité agricole dure 45 jours, mais l’air de Delhi reste pollué jusqu’en février. La qualité de l’air est donc affectée par plusieurs autres facteurs tels que les véhicules et les industries.

Un responsable du gouvernement de Delhi a déclaré que Delhi avait également besoin d’un plan à long terme pour lutter contre la pollution provenant de ses propres sources. Selon le professeur SN Tripathi de l’IIT-Kanpur, les industries et les émissions des véhicules contribuent à la pollution tout au long de l’année. Le brûlage du chaume contribuera de 25 à 35 pour cent à son apogée et a déjà commencé à diminuer, a-t-il noté. Les émissions des véhicules peuvent transformer les particules au fil du temps, car les particules secondaires peuvent contribuer jusqu’à 25 % à la pollution, a-t-il en outre suggéré.

De plus, les sources traditionnelles de pollution restent à leur propre niveau et si la contribution des industries est prise en compte, elle est également responsable des particules primaires et secondaires., a informé le professeur Tripathi. Une action urgente est nécessaire pour lutter contre la pollution causée par les véhicules conformes à la norme BSS IV et une mise à niveau doit être effectuée pour y remédier, a-t-il ajouté.

