Pollution de Delhi: l’air de novembre le plus pollué depuis six ans, selon les données

Malgré la faible contribution du brûlage du chaume aux niveaux de PM2,5, Delhi a connu trois jours aériens « graves » entre novembre et jusqu’au 28. (Fichier)

L’indice moyen de la qualité de l’air pour novembre était le pire en six ans, selon les données du Central Pollution Control Board.

L’IQA moyen de novembre cette année était de 377. Le chiffre pour la période correspondante en 2020 était de 327, tandis que 2019 avait un IQA moyen de 312. Novembre avait un IQA moyen de 334 en 2018 et de 360 ​​en 2017. L’IQA moyen de novembre pour 2016 était de 374 , légèrement inférieur au chiffre de cette année. Novembre 2015 avait un IQA moyen de 358 pendant 29 jours. Les données de l’IQA du 30 novembre 2015 n’étaient pas accessibles.

Le mois de novembre a compté 11 jours d’air « graves » cette année, soit plus de neuf en 2020, sept en 2019 et cinq en 2018.

En revanche, octobre a eu l’air le plus pur depuis 2018, sans jours « graves » ou « très mauvais », car le retrait retardé de la mousson et une perturbation à l’ouest ont apporté de la pluie à Delhi.

Le directeur du projet fondateur de SAFAR, Gufran Beig, a attribué la mauvaise qualité de l’air en novembre au fait que la saison de pointe du brûlage du chaume a été retardée d’une semaine en raison du retrait retardé de la mousson. La qualité de l’air se détériore généralement en octobre et novembre, mais elle s’est déplacée en novembre de cette année, a-t-il déclaré.

À Delhi, la contribution du brûlage du chaume aux niveaux de PM2,5 a culminé en novembre, atteignant un sommet de 48 % le 7 novembre avant de retomber à 35 % le 12 novembre. La part a ensuite diminué pour atteindre 5 % le 20 novembre et 3 % le 28 novembre, alors que la saison de récolte du paddy et de semis d’hiver touchait à sa fin. Mardi, la part du chaume brûlé aux niveaux de PM2,5 est tombée à 1% à Delhi, selon le système de prévision de SAFAR.

Malgré la faible contribution de la combustion du chaume aux niveaux de PM2,5, Delhi a connu trois jours aériens « sévères » entre novembre et le 28. Beig a déclaré que cela était dû à une chute de température et à une faible vitesse du vent.

L’air chaud, avec une densité plus faible, monte plus haut et disperse les polluants. En hiver, lorsque les températures baissent, l’air près de la surface se refroidit. Cet air plus dense ne se mélange pas à la couche plus chaude au-dessus, piégeant les polluants.

Lorsque le gouvernement de Delhi a annoncé la première série de mesures d’atténuation d’urgence le 13 novembre, la capitale nationale avait déjà enregistré six jours de vol « graves » à partir du 5 novembre.

Le gouvernement de Delhi a ordonné la fermeture des écoles du 15 au 28 novembre, tandis que les fonctionnaires ont été invités à travailler à domicile. L’interdiction d’activité de construction, imposée le 14 novembre, a été levée le 22 novembre, mais réimposée par la Cour suprême le 24 novembre.

Karthik Ganeshan, membre et directeur de la coordination de la recherche au Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau, a déclaré que le système de prévision n’avait pas été pleinement utilisé.

Lorsque la météorologie se dégrade, même si certaines émissions sont réduites, le reste peut rendre l’air vicié. Il a ajouté que l’Inde avait d’énormes problèmes de conformité, en particulier avec les véhicules sur la route et a ajouté que cela devait être un processus tout au long de l’année.

Ganeshan a déclaré qu’à moins qu’il n’y ait une refonte en profondeur, certaines de ces sources ne disparaîtraient pas – les voitures et les camions augmenteraient et ceux-ci devaient être ramenés à une certaine norme tout au long de l’année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.