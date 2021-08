Pollution de Delhi: le ministre en chef Arvind Kejriwal inaugure la première tour de smog de l’Inde

La tour de 20 m de Connaught Place peut améliorer la qualité de l’air dans un rayon de 1 km. (Crédit photo : Twitter/AAP)

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a inauguré lundi la première tour de smog du pays à Connaught Place pour améliorer la qualité de l’air dans la capitale nationale. Kejriwal a déclaré que si le projet pilote s’avérait fructueux, cela conduirait à l’installation de plusieurs structures de ce type dans la ville.

L’installation et l’inauguration de la tour de smog surviennent des mois avant que les niveaux de pollution de la ville ne grimpent en raison des agriculteurs qui brûlent les déchets de récolte.

Les tours de smog sont conçues comme de grands purificateurs d’air. Ces tours ont plusieurs couches de filtres à air et de ventilateurs pour aspirer l’air. L’air est ensuite purifié par les filtres et recirculé dans l’atmosphère.

La tour de 20 m de Connaught Place peut améliorer la qualité de l’air dans un rayon de 1 km. Construite à un coût estimé de Rs 20 crore, la tour de Connaught Place deviendra fonctionnelle à pleine capacité à la fin de la mousson. Rai avait déclaré plus tôt que la tour de Connaught Place purifierait 1 000 m3 d’air par seconde.

Une tour similaire a été installée à Anand Vihar, un point chaud de pollution. La tour de 25 m deviendra opérationnelle d’ici la fin août, a annoncé le Central Pollution Control Board.

Tata Projects Limited a construit les deux tours en collaboration avec IIT Delhi et avec l’assistance technique d’IIT Bombay. Les tours de smog sont similaires à celles installées en Chine, qui avait testé la technologie à Pékin et dans certaines de ses autres villes polluées.

Selon un rapport publié en mars, Delhi a été classée comme la capitale la plus polluée du monde pour la troisième année consécutive en 2020 sur la base de la qualité de l’air en termes de niveaux de PM 2,5.

Delhi est aux prises avec une grave pollution atmosphérique, qui a culminé en 2017 aux niveaux des PM 2,5 et des PM 10. Cela a entraîné une baisse de la visibilité, provoquant plusieurs accidents, dont un empilement de 24 véhicules sur l’autoroute Yamuna.

Les émissions des véhicules à moteur sont parmi les principales causes de la mauvaise qualité de l’air de la ville. Bien que les niveaux de pollution soient pires entre novembre et février, l’air de Delhi contient un mélange d’émissions de véhicules, de déchets provenant du fonctionnement et de poussière de construction. L’incendie de la décharge de Bhalswa et les pétards riches en métaux lourds provoquent également une grave pollution de l’air.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.