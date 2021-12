Pollution de Delhi : ne peut pas faire de compromis, prendra des mesures si la qualité de l’air se détériore, déclare Gopal Rai

Des pluies légères sont probables dans les plaines du nord de l’Inde entre le 27 et le 29 décembre, ce qui pourrait améliorer un peu la qualité de l’air.

Le ministre de l’Environnement de Delhi, Gopal Rai, a déclaré vendredi que le gouvernement de la ville ne ferait aucun compromis sur la pollution et prendrait les mesures nécessaires si la qualité de l’air dans la capitale continue de se détériorer.

Les autorités ont retiré les mesures d’urgence en vue d’une amélioration continue de la situation de la pollution atmosphérique, a-t-il déclaré.

« Si la situation reste défavorable, nous consulterons des experts et la Commission pour la gestion de la qualité de l’air (CAQM) et prendrons les mesures nécessaires… Nous ne pouvons pas faire de compromis sur la question de la pollution », a déclaré Rai.

Les campagnes contre le brûlage à ciel ouvert des ordures, la pollution par la poussière et les véhicules polluants se poursuivront dans la ville, a-t-il ajouté.

« Les experts prévoient une amélioration à partir de samedi », a déclaré le ministre.

Lundi, le CAQM a levé les restrictions sur les activités de construction et de démolition dans la région de Delhi-NCR et l’entrée de camions dans la capitale nationale en vue d’une amélioration de la qualité de l’air et de prévisions météorologiques « favorables ».

Cependant, la qualité de l’air à Delhi est devenue «grave» le lendemain.

Il est resté dans la zone « sévère » pour la quatrième journée au trot vendredi en raison de la faible vitesse du vent et de l’humidité élevée, ont indiqué les autorités.

L’indice de qualité de l’air de la ville indiquait 420 à 15 heures (vendredi). L’IQA moyen sur 24 heures était de 423 jeudi, 407 mercredi et 402 mardi.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais » et 401 et 500 « sévère ».

L’agence de prévision de la qualité de l’air du ministère des Sciences de la Terre, SAFAR, a déclaré qu’une faible ventilation et une humidité élevée ont conduit à une telle situation. Des conditions similaires augmenteront encore l’IQA vendredi, a-t-il déclaré.

Les experts météorologiques ont déclaré que le ralentissement des vents dû à une perturbation occidentale affectant le nord-ouest de l’Inde entraîne une accumulation de polluants, et une teneur élevée en humidité de l’air rend les polluants plus lourds, ce qui rend la dispersion difficile.

