Pollution de l’air à Delhi : le CBCP suggère des mesures pour lutter contre la pollution de l’air dans la RCN

Les vents devraient souffler du nord-ouest au cours des cinq prochains jours, ce qui pourrait éventuellement entraîner une augmentation des quantités de chaume brûlé dans la capitale (Photo: ANI)

La pollution de l’air à Delhi n’a fait qu’empirer, voire s’améliorer, après Diwali. Delhi et les villes voisines l’autre jour auraient été recouvertes d’air toxique pour la troisième journée consécutive, l’interdiction des craquelins à Delhi ayant été largement violée. La capitale nationale faisait en effet partie des dix villes qui ont connu les niveaux de pollution les plus élevés du pays. Le brûlage du chaume au cours des derniers jours contribue également à la pollution de l’air.

L’indice de qualité de l’air ou IQA était dans la catégorie «grave» à Delhi et dans les villes voisines le 7 novembre. Le Central Pollution Control Board (CPCB) a proposé lundi des mesures pour aider à lutter contre la pollution atmosphérique à Delhi via un plan d’action de réponse ville. Un sous-comité du CPCB a convoqué lundi une réunion et a examiné l’état de la qualité de l’air, les prévisions météorologiques et les prévisions de pollution de l’air pour la RCN de Delhi, a rapporté l’agence de presse ANI.

Les vents devraient souffler du nord-ouest au cours des cinq prochains jours, ce qui pourrait éventuellement entraîner une augmentation des quantités de chaume brûlé dans la capitale, a prédit l’agence météorologique IMD. La qualité de l’air pourrait également fluctuer entre « sévère et très mauvaise catégorie » dans les prochains jours en raison d’une météorologie défavorable.

Le CPCB a également demandé aux agences concernées d’appliquer strictement les actions fondées sur les décisions prises lors de la réunion d’examen. Les catégories AQI doivent être immédiatement mises en œuvre dans la RCN de Delhi, a notifié le conseil d’administration. La tâche de nettoyage et d’arrosage des routes, les briques restant fermées seront les activités réalisées en fréquence accrue.

Les responsables concernés ont également été invités dans la notification officielle à s’assurer que toutes les usines d’enrobage à chaud et les concasseurs de pierres à Delhi-RCN restent fermés. La qualité de l’air à Delhi s’est considérablement améliorée mardi, passant de la catégorie « grave » à « très mauvaise » avec un indice de qualité de l’air (IQA) de 372, a informé SAFAR.

