Pollution de l’air à Delhi: le satellite de la NASA montre la saison des incendies la plus active au Pendjab et dans l’Haryana

Pollution de l’air à Delhi: Dans une découverte importante qui a une incidence sur l’aggravation de la pollution de l’air à Delhi-NCR, un satellite de la NASA a montré que la saison actuelle est la saison des incendies la plus active au Pendjab et à l’Haryana, expliquant la cause de la grave pollution de l’air à Delhi. Le 11 novembre, le satellite Suomi NPP de la NASA a capturé des images de larges étendues de fumée au-dessus du Pendjab et de l’Haryana se déplaçant vers la capitale nationale, a rapporté l’Indian Express. Les données de la NASA montrent que la saison actuelle est la saison des incendies la plus active qui, selon toute vraisemblance, peut avoir été causée par des incidents fréquents de brûlage de chaume.

Le satellite de la NASA s’est appuyé sur la Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) qui est capable de suivre tout changement de température de l’océan et de la surface terrestre et peut également identifier les incendies.

Pawan Gupta, scientifique de l’Universities Space Research Association (USRA) au Marshall Space Flight Center de la NASA, a déclaré dans un communiqué que selon les estimations de la taille du panache de fumée, au moins 22 millions de personnes ont dû être touchées par la fumée en novembre. 11 seul. Gupta a ajouté que le nombre d’incidents de brûlage de chaume semble être plus élevé dans l’Haryana cette année qu’en 2020, lorsque de tels incidents provenaient de l’État.

Les niveaux de qualité de l’air dans la capitale nationale pour les particules PM 2,5 et PM 10 restent bien pires que les limites autorisées au cours des dernières semaines. Hiren Jethva, qui est également un scientifique de l’Universities Space Research Association basé au Goddard Space Flight Center de la NASA, a déclaré que l’imagerie satellite avait identifié plus de 17 000 points chauds au-dessus du Pendjab et de l’Haryana, faisant de la saison en cours la saison des incendies la plus active. Jethva a ajouté qu’il restait encore quelques semaines avant la fin de la saison de récolte du paddy et que les incidents devraient encore augmenter.

