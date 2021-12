Pollution de l’air et avis SAFAR : systèmes d’alerte précoce, affections associées et impact sur l’économie

Récemment, une étude menée par des scientifiques de SAFAR (Système de qualité de l’air et de prévision et de recherche météorologiques) a déclaré qu’à Delhi, les maladies liées à la pollution coûtaient 7 694 crores de roupies par an.

Avis de pollution et santé : Le problème de la pollution de l’air cause des problèmes à presque tout le monde dans les plaines du nord de l’Inde, en particulier à ceux qui résident à Delhi et dans ses environs. Pendant ce temps, la pollution entraîne une augmentation conséquente des maladies associées. Récemment, une étude menée par des scientifiques de SAFAR (Système de qualité de l’air et de prévision et de recherche météorologiques) a déclaré qu’à Delhi, ces maladies coûtaient 7 694 crores de roupies par an. L’étude a ajouté que même si à peine 5% de la population souffrant de telles maladies liées à la pollution dans la capitale nationale suivait l’avis de SAFAR, cela pourrait signifier que 1 096 crore de Rs pourraient être économisés sur les dépenses de santé chaque année, selon un rapport dans IE.

Les systèmes d’alerte précoce à la pollution de l’air expliqués

S’adressant à Financial Express Online, le Dr Pratima Singh, responsable du Centre d’études sur la pollution atmosphérique au CSTEP, a expliqué la précision des systèmes d’alerte précoce pour la pollution atmosphérique. « Les modèles de prévision de la pollution atmosphérique sont compliqués et dépendent de plusieurs variables telles que les émissions locales, la configuration des vents, les concentrations de polluants et les émissions des zones voisines, etc. La précision des systèmes dépend de la précision et de la fréquence à laquelle l’inventaire des émissions (EI) est maintenu. et mis à jour, et comment d’autres paramètres sont capturés en temps réel. Étant donné qu’il existe une incertitude dans le calcul de l’IE lui-même, une incertitude allant jusqu’à 10 à 20 % est acceptable. Cependant, ces modèles donnent une bonne compréhension de l’évolution de la pollution de l’air dans les jours à venir. Il existe également des modèles statistiques en place qui prédisent des scénarios de pollution atmosphérique simplement en utilisant des ensembles de données historiques et certaines techniques de prévision de base. Ces modèles donnent également des estimations assez précises », a déclaré le Dr Singh.

« Les systèmes d’alerte précoce aideront les entreprises/citoyens à préparer leurs plans à l’avance. Les entreprises, par exemple, peuvent demander à leurs employés de travailler à domicile. Les restaurants/centres commerciaux peuvent estimer leurs stocks/approvisionnements, etc., réduisant ainsi le gaspillage, etc. Cependant, les affaires perdues à cause de la pollution de l’air sont perdues et ne peuvent pas être récupérées, et par conséquent, la pollution de l’air doit être traitée comme un problème à long terme, et nous devons essayer de l’éliminer complètement », a ajouté le Dr Pratima.

Les maux dus à la pollution de l’air

Le Dr Vivek Anand Padegal, directeur – Pneumologie, Hôpitaux Fortis, Bannerghatta Road, Bengaluru, a déclaré : « La pollution de l’air peut provoquer de multiples problèmes de santé, notamment des troubles cardiovasculaires tels que les maladies cardiaques, l’hypertension et les accidents vasculaires cérébraux. Il augmente le taux de troubles pulmonaires tels que l’asthme, l’emphysème et la bronchite chronique. Cela peut également augmenter les naissances prématurées, le faible taux de natalité, les maladies maternelles et fœtales. »

Le Dr Vipul Rustgi, MBBS MD Medicine, médecin consultant et diabétologue, Apollo Spectra, Delhi, a déclaré : « La pollution de l’air peut entraîner une pléthore de problèmes de santé qui peuvent voler la tranquillité d’esprit. La pollution peut avoir un impact sur chaque partie du corps. Les polluants nocifs peuvent pénétrer dans le système respiratoire, provoquant une détresse. Ainsi, on rencontrera des problèmes tels que gorge douloureuse et irritée, difficultés respiratoires, asthme, bronchite, respiration sifflante, toux, pneumonie, fibrose pulmonaire, cancer du poumon, bronchiolite, nez bouché, congestion nasale et maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) qui peut rendre difficile pour vous de poursuivre vos activités quotidiennes avec facilité. Elle peut affecter le cœur, entraînant des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. On peut également rencontrer des symptômes comme des nausées, des douleurs thoraciques, de la confusion, des vomissements et des étourdissements. En dehors de cela, la pollution dangereuse peut avoir des conséquences néfastes sur les yeux, entraînant des rougeurs, des brûlures, des démangeaisons et un gonflement. L’exposition à long terme à la pollution de l’air chez les femmes enceintes peut entraîner un accouchement prématuré. »

Aggravation des affections dues à la pollution de l’air

« Dans le monde entier, les effets sur la santé de la pollution de l’air restent un danger public et un sujet de préoccupation. Ce que l’on appelle généralement la pollution de l’air est un mélange de petites particules, l’ozone étant l’une d’entre elles. Dans une atmosphère élevée, l’ozone nous protège des rayons ultraviolets nocifs, mais au niveau du sol, lorsque ces gaz entrent en contact avec la lumière du soleil, il se transforme en un irritant respiratoire, que nous appelons communément le smog. Respirer de l’ozone peut déclencher de nombreux problèmes de santé existants, notamment une congestion, des douleurs thoraciques et une irritation de la gorge. L’ozone contribue à réduire la fonction pulmonaire et enflamme la muqueuse pulmonaire. Une exposition constante peut même marquer de façon permanente le tissu pulmonaire. On sait que les concentrations d’ozone et ses variations quotidiennes exercent des effets aigus et aggravent également l’asthme. De plus, les patients atteints de maladies respiratoires préexistantes courent un risque constant car l’ozone peut également interagir avec la maladie sous-jacente, ce qui réduit à son tour la réserve pulmonaire du patient », Dr Pankaj Gulati, pneumologue, Shalby Multispecialty Hospitals Jaipur.

Le Dr Sachet Dawar, professeur adjoint, Département de médecine respiratoire, Noida International Institute of Medical Sciences et Noida International University, a déclaré : « Les patients souffrant de troubles respiratoires préexistants tels que l’asthme bronchique, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et les troubles respiratoires allergiques une augmentation significative de leurs symptômes en raison de la pollution de l’air. Ils nécessitent souvent des doses accrues d’inhalateurs et d’autres médicaments. Certains d’entre eux se retrouvent avec une détresse respiratoire sévère ou une exacerbation dans les urgences hospitalières. Ces patients sont ensuite traités par nébulisation, antibiotiques, stéroïdes injectables et peuvent même nécessiter une assistance respiratoire dans la configuration des soins intensifs. »

Tendance des cas liés aux poumons pendant les périodes de pic de pollution atmosphérique

«Pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires et d’allergies préexistantes, cela peut empirer avec l’augmentation de la pollution atmosphérique. Les particules et les gaz dans l’atmosphère provoquent des conditions telles que la MPOC, l’asthme et les allergies provoquant des exacerbations. Il peut aggraver la respiration chez les patients présentant des problèmes pulmonaires et cardiaques préexistants. En période d’augmentation de la pollution, nous assistons à de fréquentes visites ambulatoires à l’hôpital, à une augmentation des hospitalisations et à une diminution de la qualité de vie. Cela a été frappant pendant le verrouillage avec une diminution des niveaux de pollution, beaucoup de ces patients présentaient les meilleurs symptômes de contrôle depuis des années », a déclaré le Dr Padegal.

Selon le Dr Gulati, « la pollution de l’air est la principale cause de nombreuses maladies pulmonaires mortelles, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique et le cancer du poumon. De plus, pendant les pics de pollution de l’air, la population générale est susceptible d’avoir des taux alarmants de problèmes respiratoires tels que l’essoufflement, la toux, une respiration sifflante, des épisodes d’asthme et des douleurs thoraciques. Il reste une menace majeure pour les lieux à très hauts niveaux de trafic et de pollution. Il s’agit d’une tendance prédominante dans toutes les grandes villes du pays. Selon IQAir, en 2019, dans le cadre d’une enquête mondiale, il a été découvert que 21 des 30 villes les plus polluées se trouvaient en Inde. En conséquence, la population indienne continue de recevoir un diagnostic de pléthore de cas liés aux poumons, et le développement de maladies pulmonaires à la fois aiguës et chroniques continue de tourmenter les patients. De plus, d’un point de vue international, selon l’OMS, la pollution de l’air reste la deuxième cause de maladies non transmissibles (MNT) et la principale cause de pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans. Toutes ces tendances restent des indicateurs des nombreux problèmes de grande envergure causés par le risque de pollution de l’air.

« Selon les études menées dans le monde, il y a une augmentation globale de l’incidence des cas liés aux poumons depuis le début de l’industrialisation. La pollution de l’air est principalement liée aux activités humaines telles que la construction, l’exploitation minière, les gaz d’échappement des véhicules, le brûlage du chaume, la déforestation et des centaines d’autres procédés de fabrication. Le tabagisme et la pollution de l’air intérieur dus au biocombustible et à une mauvaise ventilation s’ajoutent aux causes du déclin de la santé pulmonaire du grand public. Ainsi, il existe une tendance à la hausse des maladies pulmonaires en période de pic de pollution atmosphérique, entraînant une mauvaise santé, la perte de vies et de moyens de subsistance et le dépassement des coûts de santé », a déclaré le Dr Dawar.

Impact de la pollution de l’air sur l’économie

Le Dr Pratima Singh a déclaré : « La pollution de l’air affecte principalement la santé humaine. L’Inde, étant un pays axé sur les services, peut connaître une diminution de la productivité humaine, ce qui pourrait causer de graves dommages à l’économie. Vous trouverez ci-dessous quelques secteurs les plus susceptibles d’être perturbés en raison des implications économiques :

Informatique/Industrie des services—Perte de productivité du travail (absentéisme/présentisme)/Rétention de la main-d’œuvre (les employés peuvent même ne pas préférer travailler dans des zones polluées)Industrie du tourisme—touristes préférant d’autres endroits pour éviter la pollutionEntreprises locales (restaurants/centres commerciaux, etc.)—réduction de fréquentation des consommateurs (personnes préférant rester à l’intérieur/à la maison en raison de la pollution).

