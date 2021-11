Pollution de l’air: le gouvernement de Delhi prolonge le travail à domicile pour les fonctionnaires du gouvernement, interdiction d’entrée des camions jusqu’au 26 novembre

L’IMD a également prédit des vents avec des vitesses allant jusqu’à 30 km/h aujourd’hui. (Fichier/ANI)

Le gouvernement de Delhi a prolongé le travail à domicile pour ses employés et l’interdiction d’entrée des camions transportant des articles non essentiels jusqu’au 26 novembre pour lutter contre la pollution de l’air.

On ne savait toujours pas si l’ordre, émis par le ministère de l’Environnement, les restrictions sur l’activité de construction se poursuivraient. Cependant, un haut responsable a déclaré à PTI que l’interdiction avait été levée.

Les écoles et les collèges resteront également fermés selon les instructions de la Commission pour la gestion de la qualité de l’air, a ajouté le responsable.

Un responsable du gouvernement central a déclaré que la Commission pour la gestion de la qualité de l’air examinerait mardi la situation à Delhi.

Le département de l’environnement de Delhi, dans son ordonnance, a déclaré qu’il était nécessaire d’étendre davantage la restriction des mouvements de véhicules au milieu des prévisions de très mauvaise qualité de l’air. Le ministère a ajouté que la pollution par les véhicules provoquerait une pollution de l’air et libérerait des polluants nocifs, en particulier lorsque la qualité de l’air était très mauvaise.

Il a ajouté que l’entrée des camions à Delhi serait interdite jusqu’au 26 novembre, après quoi un examen serait organisé sur l’extension des bordures. Seuls les camions transportant des articles essentiels seront autorisés à entrer dans la capitale nationale.

Le département a également ajouté que les bureaux du gouvernement de Delhi, des entreprises et des organismes autonomes, à l’exception de ceux impliqués dans les services d’urgence et essentiels, resteraient fermés jusqu’au 26 novembre. Cependant, les fonctionnaires continueraient de travailler à domicile pendant cette période.

Mercredi, le gouvernement de Delhi, agissant sur ordre de la Commission pour la gestion de la qualité de l’air, a émis 10 instructions, notamment en interdisant l’entrée de camions transportant des articles non essentiels et en fermant des écoles et des collèges.

Il avait également interdit les activités de construction et ordonné aux employés de travailler de chez eux jusqu’au dimanche.

La commission a tenu mardi une réunion d’urgence avec des responsables de Delhi et des États de la NCR avant une audience de la Cour suprême sur la pollution de l’air dans la région.

Le système d’alerte précoce de la qualité de l’air de l’Institut indien de météorologie tropicale pour Delhi a averti que la qualité de l’air de la ville resterait » mauvaise à modérée » aujourd’hui et mardi.

Au cours des cinq prochains jours, la qualité de l’air devrait rester dans la catégorie « mauvaise » à inférieure de la catégorie « très mauvaise », a-t-il déclaré.

Dimanche, des vents atteignant 20 km/h ont soufflé sur la ville, dispersant les polluants et améliorant partiellement la visibilité.

L’indice de qualité de l’air (IQA) moyen sur 24 heures de la ville a été enregistré à 349, en partie inférieur aux 374 de samedi. La qualité de l’air à Faridabad (377), Gurugram (364), Ghaziabad (319) et Noida (322) est également restée « très pauvres’.

Un IQA entre zéro et 50 est classé comme « bon », 51 et 100 comme « satisfaisant », 101 et 200 comme « modéré », 201 et 300 comme « médiocre », 301 et 400 comme « très mauvais », et 401 et 500 comme « sévère ».

Le scientifique principal du Département météorologique indien (IMD) RK Jenamani a déclaré que des vents atteignant 20 km/heure pendant la journée amélioreraient la visibilité de 800 mètres le matin à 2 200-3 000 mètres à l’aéroport international Indira Gandhi et à l’aéroport de Safdarjung aujourd’hui.

L’IMD a également prédit des vents avec des vitesses allant jusqu’à 30 km/h aujourd’hui.

