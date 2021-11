Les concentrations de PM2,5 et PM10 s’élevaient aujourd’hui à 252 dans la catégorie « médiocre » et à 131 dans la catégorie « très faible », respectivement. (Twitter/ANI)

L’indice global de la qualité de l’air (IQA) de Delhi est tombé dans la catégorie « très faible » aujourd’hui, a déclaré le Système centralisé de prévision et de recherche sur la qualité de l’air et la météo (SAFAR). C’est la première fois cette saison que l’AQI de la capitale nationale décline dans la catégorie.

Le département météorologique indien (IMD) avait précédemment averti que la qualité de l’air de Delhi resterait probablement dans les spectres inférieurs des catégories « mauvaise » à « très mauvaise » mardi et mercredi. Jeudi, la qualité de l’air devrait baisser jusqu’à l’extrémité inférieure de la catégorie « très mauvaise ».

La qualité de l’air devrait rester « très mauvaise » samedi et dimanche, a déclaré l’IMD, ajoutant que les PM2,5 seraient le polluant prédominant.

Cette baisse intervient après que Delhi a connu son air d’octobre le plus pur depuis au moins 2018. Au cours du mois dernier, l’IQA moyen dans la cité-État a été enregistré à 173, contre 265 l’année dernière.

Les experts ont attribué cette amélioration aux précipitations record de la mousson. La capitale nationale a également connu des précipitations record en octobre en raison de la présence d’une perturbation à l’ouest et du retrait tardif du courant de mousson.

L’une des raisons attribuées à la baisse de l’IQA de Delhi est l’augmentation des incendies de ferme dans l’Haryana et le Pendjab. Après avoir été témoin d’une baisse vers les 24 et 25 octobre à la suite de précipitations généralisées dans certaines parties du nord-ouest de l’Inde, des incendies actifs ont augmenté dans l’Haryana et le Pendjab au cours des derniers jours.

La situation risque de s’aggraver à Diwali même s’il n’y a pas d’émission de pétards, ont noté des chercheurs de SAFAR. La présence de polluants de pétard entraînera une détérioration supplémentaire.

Les niveaux de PM2,5 à Delhi devraient osciller dans la bande supérieure de la catégorie « pauvre » dans le cadre d’un « scénario d’émission de pétard zéro » entre jeudi et samedi. Lorsque les émissions supplémentaires des pétards sont prises en compte, même 50% des émissions de 2019 pourraient pousser l’indice dans la catégorie « grave » à partir de jeudi soir, selon les prévisions de la SAFAR.

