Pollution et sinusisme: quel est le lien?

Homme triste et déprimé tenant sa tête avec sa main, debout près de la fenêtre. l’homme tient son nez et la région des sinus avec les doigts dans la douleur évidente d’un mal de tête dans la région du front avant.

Par Dr Nayeem Ahmad Siddiqui

Le nez est principalement l’organe rencontré pour la première fois par l’air inhalé et ses polluants associés. Ces polluants se déposent lors de l’inhalation. Ces particules s’accumulent sur le mucus et sont absorbées dans la muqueuse nasale, créant des effets néfastes sur le corps. La pollution contenant des polluants provoque une irritation du nez et des sinus résultant d’un contact direct avec la muqueuse nasale, conduit à une inflammation, un œdème, un gonflement et un blocage des sinus. Le résultat de ces irritations est une sinusite aiguë et chronique.

Le résultat est une sinusite aiguë et chronique. L’absorption de ces produits chimiques dans le corps a des effets systémiques. Leur effet sur le système immunitaire, bien que léger, entraîne de graves modifications de la diathèse allergique. La cellule T suppresseur est la cellule la plus sensible du système immunitaire et est affectée par l’exposition à des polluants chimiques. La diminution de l’activité du suppresseur et l’augmentation relative de l’activité auxiliaire entraînent à leur tour une augmentation de la production d’immunoglobulines et la manifestation de symptômes d’allergie. La réaction biochimique sous-jacente est causée par les effets des polluants sur la cellule T suppresseur. Les patients souffrant d’allergies existantes deviennent fragiles et difficiles à traiter. L’élimination de ces polluants chimiques du corps le plus rapidement possible est essentielle pour un traitement efficace de ce problème. Les antioxydants alimentaires aident à réduire l’effet oxydant des polluants et agissent comme des conjugués pour éliminer les polluants du corps.

Les polluants atmosphériques contribuent de manière majeure à la pathogenèse des conditions des voies respiratoires, par exemple la sinusite, les cancers naso-sinusiens et la rhinite. Les chercheurs ont également déclaré que les cendres, le smog, le brouillard et d’autres particules de ce type provenant de diverses sources polluent la qualité de l’air, ce qui augmente les taux d’asthme et les problèmes de sinus. Nous avons tous identifié que respirer de l’air sale provoque directement une dégradation de l’intégrité des sinus et du passage de l’air nasal. Il est donc très important de protéger les cellules des tissus contre l’irritation et l’infection provenant de sources, à savoir, les pollens et les germes, etc.

Un nouveau modèle de qualité de l’air de l’OMS confirme que 92% de la population mondiale vit dans des endroits où les niveaux de qualité de l’air dépassent les limites de l’OMS. Quelque 3 millions de décès par an sont liés à l’exposition à l’air extérieur.

Les personnes qui contractent une rhinite – un nez enflammé ou congestionné par le froid ou des allergies peuvent se sentir simplement plus mal si elles sont exposées à des niveaux élevés de pollution atmosphérique.

Comment se débarrasser des problèmes de sinus liés à la pollution de l’air – L’utilisation de purificateurs d’air aide à lutter contre les infections des sinus. Les purificateurs d’air éliminent les allergènes et autres polluants de l’air de votre maison. Lorsque nous sommes à l’extérieur de la maison, les masques aident beaucoup. Les patients ayant des problèmes graves et récurrents peuvent être traités avec des médicaments, des sprays nasaux et une microchirurgie si nécessaire.

(L’auteur est consultant principal (Département ORL), hôpital de Diyos. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

