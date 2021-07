Pollution microplastique dans le fleuve Gange : voici tout ce que vous devez savoir

L’étude a révélé que les microplastiques se trouvent également dans l’eau de Ganga (Photo: IE)

Selon une étude de l’ONG Toxics Link basée à Delhi intitulée « Analyse quantitative des microplastiques le long du fleuve Ganga », publiée récemment, montre la forte présence de microplastiques dans le fleuve qui traverse cinq États couvrant environ 2 500 km avant de se fondre dans la baie du Bengale.

Pourquoi les microplastiques sont-ils les plus dangereux ?

On dit que les microplastiques font partie des débris de plastique les plus nocifs trouvés dans les plans d’eau. La raison pour laquelle ils sont qualifiés de plus nocifs est leur petite taille, la taille moyenne des microplastiques étant de 5 mm de long. Les microplastiques dans les plans d’eau nuisent non seulement aux humains, mais constituent également une grande menace pour les espèces marines.

L’étude révèle que plus de 663 espèces marines ont subi de plein fouet les débris marins et qu’environ 11 % d’entre elles ont également été ingérées par des microplastiques. En raison de sa taille (microplastiques), il est consommé par des espèces marines comme les poissons, les planctons, les mammifères marins et les coraux, entre autres, puis transporté dans la chaîne alimentaire.

Les humains sont également en difficulté avec la plupart des microplastiques qui peuvent être facilement trouvés dans les aliments, l’eau et les récipients alimentaires et leur consommation peut entraîner de graves conséquences pour la santé.

Qu’en est-il de la pollution dans le célèbre fleuve Ganga ?

L’étude a révélé que les microplastiques se trouvent également dans l’eau de Ganga. Les échantillons d’eau de Ganga collectés à Haridwar, Varanasi et Kanpur montrent que des microplastiques se trouvent dans chacun d’eux ainsi que d’autres types de plastiques nocifs tels que le plastique à usage unique et les plastiques secondaires. Varanasi, cependant, a montré la plus forte concentration de pollution plastique, entre autres.

Les villes densément peuplées contribuent également de manière significative à ajouter des polluants dans la rivière. L’étude indique que les eaux usées non traitées, les déchets industriels et autres offrandes religieuses emballées dans des plastiques non dégradables sont les principales raisons de la pollution des rivières. Au fur et à mesure que la rivière continue de couler, les déchets et les matières plastiques se décomposent davantage et finissent par se retrouver dans la baie du Bengale. De là, il se jette dans l’océan qui est indéniablement le super foyer de tous les plastiques déversés par les humains.

Les efforts déployés pour nettoyer le Gange

Les efforts pour nettoyer le fleuve sacré Ganga n’ont pas eu lieu récemment. En fait, les efforts pour nettoyer Ganga se poursuivent depuis plus de 40 ans, voire moins. La plupart d’entre eux ont suggéré de créer des capacités de traitement des eaux usées dans les grands centres urbains le long du fleuve pour aider à maintenir la propreté à Ganga.

En mai 2015, le gouvernement a approuvé le programme Namami Gange pour nettoyer la rivière et la protéger également. Le programme a reçu un financement à 100 pour cent du gouvernement. Voici quelques-uns des programmes lancés dans le passé dans le but de nettoyer le fleuve Gange – Plan d’action Ganga (GAP) lancé en 1985, le Consortium IIT pour la dérivation et le traitement efficace de l’eau en 2011 et la Mission nationale pour le Gange propre également lancé en 2011.

L’étude Toxics Link a également révélé que ces plans de lutte contre la pollution causée par les microplastiques sont utiles et ont également eu peu de succès dans le passé.

