Polo et Feed s’associent pour une deuxième collection capsule – WWD

Ralph Lauren poursuit ses efforts pour s’assurer qu’aucun enfant américain n’a faim.

Mardi, la société s’associera à nouveau avec Feed, une organisation caritative nationale fondée par Lauren Bush Lauren, épouse de David Lauren, directeur de l’innovation de Ralph Lauren, sur une collection de vêtements et d’accessoires. La première itération du partenariat a eu lieu en juillet 2019.

La collection Polo x Feed comprend un polo, un bob, un grand et un mini fourre-tout, un sac à dos, une pochette et une veste militaire. La collection présente des silhouettes de classe finies avec des détails en cuir et des étiquettes en toile qui indiquent le nombre de repas fournis avec chaque achat.

La capsule coûtera entre 68 $ et 498 $, et 10 % du prix d’achat de chaque article seront reversés à No Kid Hungry, une campagne nationale engagée à mettre fin à la faim chez les enfants grâce à des programmes qui offrent aux enfants un accès à la nourriture.

Polo x Feed témoigne également de l’engagement continu de Ralph Lauren à protéger l’environnement en aidant à réduire les déchets. Les accessoires, la veste et le chapeau ont été créés en partenariat avec The New Denim Project, un laboratoire de conception circulaire et une usine de textile new wave axée sur la création d’un système de fabrication industrielle en boucle fermée grâce au recyclage de textile à textile, et utilisent du tissu tissé à partir de vêtement recyclé. chutes sans colorants ajoutés. Le polo est fabriqué à partir de coton biologique avec une teinture indigo naturelle.

Pour lancer le lancement de la collection, les entreprises organiseront ce soir un dîner Feed Family Supper sur invitation uniquement au Jane’s Carousel à Brooklyn, sur le front de mer adjacent au magasin de détail Feed. Puis, le 1er juillet, Polo x Feed reprendra le carrousel, ce qui permettra au public de profiter de manèges basés sur des dons, les bénéfices bénéficiant également à No Kid Hungry.

« Nous avons été très satisfaits de la première collection Polo x Feed et avons réussi à sensibiliser le public aux inégalités liées à la faim et à fournir des milliers de repas aux enfants et aux familles en Amérique grâce à No Kid Hungry », a déclaré Bush Lauren à WWD. « La collecte de cette année continuera d’aider à lutter contre la faim chez nous, ce qui est malheureusement d’autant plus important en raison de la pandémie. Au-delà de la faim, la collection de cette année sera également plus respectueuse de l’environnement, utilisant des matériaux et des processus de teinture durables. Ces collections offrent un moyen personnel et significatif de fusionner deux marques que j’aime, tout en redonnant énormément pour aider les familles dans le besoin.

Cette année seulement, plus de la moitié de tous les élèves des écoles publiques aux États-Unis sont issus de familles à faible revenu et 22 millions d’enfants dépendent d’un déjeuner scolaire gratuit ou à prix réduit pour se nourrir quotidiennement. En raison de la pandémie, un enfant sur six souffre de la faim, contre un sur sept avant la pandémie. Depuis sa création en 2007, Feed a fourni 120 millions de repas à des enfants nécessiteux.

La collection Polo x Feed sera disponible dans certains magasins Ralph Lauren, le magasin Feed à Brooklyn, l’application Polo et les sites de commerce électronique des deux marques.