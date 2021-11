Polo G a abandonné les accusations de crime à Miami

Polo G ne fait plus face à trois accusations en lien avec un incident avec la police en juin à Miami, comme le rapporte TMZ et Pitchfork peut le confirmer via des enregistrements en ligne. Les procureurs du comté de Miami-Dade ont abandonné les accusations d’avoir battu un policier et menacé un fonctionnaire, les deux crimes et une accusation de méfait criminel. Une autre accusation de résistance à un officier a été réduite à un délit. Pitchfork a contacté les représentants de Polo G pour commentaires.

Le rappeur de Chicago a été arrêté au petit matin du 12 juin à la suite d’un contrôle routier. Sa mère, Stasia Mac, a tweeté qu’il lui avait dit que plusieurs voitures de police suivaient son véhicule après une soirée de libération pour le Temple de la renommée. Polo G et son jeune frère étaient passagers dans un véhicule privé sous licence, selon Stasia Mac. « Ils les ont arrêtés parce qu’ils conduisaient alors qu’ils étaient noirs », a-t-elle écrit. Polo G a été libéré sous caution de 19 500 $ et fait toujours face à deux accusations de délit pour avoir résisté à un officier sans violence.