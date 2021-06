Polo G arrêté pour avoir résisté à l’arrestation et avoir commis des coups contre un policier

in

Polo G a été arrêté à Miami au cours du week-end pour plusieurs chefs d’accusation, notamment la résistance à l’arrestation.

Le Miami Herald rapporte que Polo G a été arrêté et incarcéré au centre correctionnel de Guilford Knight samedi matin. Le rappeur a déposé une caution de 19 500 $ et a été libéré. Dans une vidéo sur Instagram, la mère du rappeur a détaillé ce qui est arrivé à son fils.

“Mes enfants m’ont appelé avec frénésie en disant que la police est derrière eux, 20 voitures derrière eux”, dit-elle. « Ils ont refusé de me laisser parler à mon fils mineur, qui a 16 ans. »

Selon la mère de Polo G, Stacia Mac, son fils et son jeune frère ont été arrêtés. On ne sait pas pourquoi la police a arrêté le véhicule, bien que Mac partage qu’elle pense que c’est parce que ses fils sont riches et noirs.

Polo G a sorti vendredi son troisième album complet, Hall of Fame. Il célébrait la sortie de cet album au moment de son arrestation. L’album présente son single à succès, “Rap Star”, que Polo G a interprété à distance lors de l’émission The Tonight Show de vendredi.

Selon le rapport de police, l’officier intervenant Brandon Carrero s’est battu avec Polo G. Le rapport indique que l’officier et le rappeur “se sont retrouvés dans une bagarre au sol” alors que Carrero essayait de le menotter. Selon le rapport, Carrero a été frappé à plusieurs reprises à la tête, au menton, au front et à la joue.

Le rapport indique que l’officier témoin a vu le rappeur au-dessus de l’officier, balançant ses coudes. Le rapport répertorie plusieurs écorchures sur la partie supérieure du front, le menton et une joue droite légèrement contusionnée. Le rapport dit que le rappeur a crié à l’officier : « Je vais vous tuer ; Je jure que j’utiliserai ces poings pour te défoncer et te casser le cul.

Polo G, né Taurus Bartlett, a été arrêté et inculpé de coups et blessures sur un policier, de menaces envers un fonctionnaire, de résistance à un policier avec violence envers sa personne, de résistance à un policier sans violence envers sa personne et de méfait criminel.

D’autres personnes dont les noms ont été caviardés sur le rapport de police ont été arrêtées. Ils font également face à des accusations, notamment de conduite avec un permis suspendu, sans permis de conduire valide, de résistance à un agent sans violence et de conduite désordonnée/violation de l’ordre public. La police n’a pas partagé le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Cependant, l’incident a été filmé par les caméras corporelles des policiers.

“Le département a lancé un examen de cet incident, qui comprendra un examen de toutes les images de la caméra pour garantir le respect de la politique et de la loi du département”, lit-on dans un communiqué de presse sur l’incident.