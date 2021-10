Polo G facture 150 000 $ par spectacle – à partir de 85 000 $

Le rappeur Polo G facture désormais 150 000 $ en frais de performance, contre 85 000 $ l’an dernier.

L’album le plus récent du rappeur, Hall of Fame, est sorti en juin et a fait ses débuts au sommet des charts. Maintenant, sa mère et sa manager capitalisent sur ce succès en augmentant les frais de performance pour le rappeur. Sa mère – Sacia Mac – a révélé qu’elle pensait que le prix était justifié.

« Ses honoraires sont maintenant de 150 000 $, et je me souviens de l’époque où ils étaient de 5 000 $ », a-t-elle déclaré dans une récente interview avec Billboard. « Nous ne pouvions pas couvrir les frais d’hébergement et étions dans le trou. Nous sommes arrivés à son tarif actuel avec chacun de nos succès. Les gens de couleur sont méprisés. C’est un fait. Ce que vous devez faire, c’est rester ferme sur votre valeur.

Sa mère et son manager ont également discuté de la prise d’une commission pour conclure des accords pour son fils. « Je fais [take a commission], et ce n’était pas une discussion difficile », dit Mac. « Notre famille est motivée par l’amour, la morale et les limites. »

« Avant de devenir son manager, nous avons signé un contrat de management pour protéger non seulement lui, mais moi-même. Les affaires sont les affaires, que ce soit mon fils ou n’importe qui d’autre. Je fais le travail sans rien me remettre. Si quelqu’un d’autre était dans cette position, il recevrait une commission, donc je ne me sens pas mal à ce sujet.

Le coût de la fonctionnalité de Polo G était de 85 000 $ en octobre 2020 – maintenant jusqu’à 150 000 $.

« Le prix de mes fonctionnalités varie », dit-il. « Si j’ai quelqu’un avec qui j’ai fait des affaires, avec qui je suis enfermé, je suis prêt à travailler avec eux sur le prix. Mais je viens de faire un long métrage, il n’y a pas si longtemps, pour 150 000 $. Je vais continuer à augmenter le prix, c’est sûr parce que je prends tout ce que je fais au sérieux, donc je sais que tu vas tirer un bon couplet de moi.

Polo G a récemment été présenté sur un single collaboratif avec Eminem, Mozzy et Skylar Grey. « Last One Standing » est également apparu sur la bande originale de Venom: Let There Be Carnage. Ce film devait initialement sortir le 15 octobre, mais la sortie a été reportée au 1er octobre.