Polo & Pan partagent un clip vidéo officiel obsédant pour ‘Requiem’

Polo & Pan ont partagé la vidéo officielle complexe et obsédante de « Requiem » de leur dernier album Cyclorama. La vidéo cinématographique met en vedette Call My Agent! l’acteur Thibault de Montalembert dans le rôle de Monsieur, qui recrute le duo dance-pop français pour interpréter le single lors de ses propres funérailles.

Réalisée par Laurent Ripoll, la vidéo a été tournée dans la maison de l’organiste français Marcel Dupré et suit Monsieur alors qu’il vient voir l’absurdité complète et totale de la cérémonie funéraire.

« Requiem a été pour moi une formidable opportunité d’attirer un public peu sensible à la musique sacrée, trop souvent perçue comme austère, et de le sensibiliser à l’émotion musicale qui est sacrée, avant la dimension religieuse de la musique », a expliqué Ripoll. dans un rapport. « Les orgues d’église sont parmi les plus beaux instruments construits par l’homme et m’ont toujours fasciné. Monumentales, elles semblent inaccessibles, interdites, déconnectées du plaisir musical.

Dupré était connu pour avoir construit son propre orgue au début du 20e siècle. Ripoll poursuit : « Ce film me permettrait de renouer avec la beauté visuelle et sonore de cet instrument, au-delà de toute relation religieuse, dans une approche purement émotionnelle et cinématographique. La rencontre entre l’univers contemporain de Polo & Pan et l’intemporalité absolue de l’orgue n’avait pour moi qu’un seul but : élever au même niveau, la musique profane et sacrée, et finalement, faire vibrer.

Polo & Pan sont depuis longtemps inspiré par des œuvres créatives dans le domaine du cinéma et ont intégré cela dans les éléments visuels de la narration dans leurs vidéos musicales et leurs performances.

« Requiem » est l’une des nombreuses vedettes du deuxième album tant attendu de Polo & Pan. Le duo entreprendra une tournée en Amérique du Nord de début décembre à mi-février. Les informations sur les billets sont disponibles sur le site officiel du duo, bien que toutes les dates de la tournée sauf trois soient complètes.

