Pologne : la Biélorussie envisage d’utiliser les migrants afghans comme pions frontaliers

Le dirigeant polonais a mis en garde dimanche contre d’éventuelles pressions migratoires à la frontière de l’Union européenne avec la Biélorussie, cette fois en provenance d’Afghanistan et d’Ouzbékistan.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki s’est exprimé à Vilnius, la capitale de la Lituanie, à la suite de discussions avec la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte sur les moyens de résoudre la « situation très difficile » aux frontières des membres de l’UE avec la Biélorussie. Il était en tournée d’une journée pour rencontrer les premiers ministres des pays membres de l’UE, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, qui ont également été touchés par les pressions des migrants.

Tous les dirigeants ont souligné la nécessité d’agir conjointement et ont déclaré que la crise frontalière créée par la Biélorussie a renforcé leur coopération.

L’UE affirme que la nouvelle vague de migrants à ses frontières orientales a été orchestrée par le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko en représailles aux sanctions imposées par l’UE à la Biélorussie après sa répression contre les manifestants pacifiques de la démocratie. Il qualifie cette décision d' »attaque hybride » contre l’ensemble du bloc des 27. La Biélorussie nie l’accusation.

Les gardes-frontières polonais ont déclaré dimanche avoir empêché samedi l’entrée illégale par la force d’une centaine d' »étrangers très agressifs » qui avaient été amenés à la frontière clôturée près du village de Czeremcha par les forces biélorusses.

Des migrants dorment dans un centre logistique au poste de contrôle « Kuznitsa » à la frontière biélorusse-Pologne près de Grodno, en Biélorussie, le dimanche 21 novembre 2021. L’UE affirme que la nouvelle vague de migrants à ses frontières orientales a été orchestrée par le chef de La Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko, en représailles aux sanctions de l’UE imposées à la Biélorussie après une répression gouvernementale contre les manifestants pacifiques de la démocratie. Il appelle le mouvement « une attaque hybride » sur le bloc. La Biélorussie nie l’accusation. (Maxim Guchek/BelTA via AP)

Morawiecki a déclaré qu’il s’attendait à ce que les pressions des migrants sur la Pologne et l’UE se poursuivent, mais maintenant depuis une région différente, affirmant avoir connaissance des contacts « diplomatiques » que la Biélorussie et la Russie avaient avec l’Ouzbékistan et l’Afghanistan.

« Il y a une menace d’un scénario encore plus difficile », a déclaré Morawiecki. « Il y aura très probablement une tentative d’utiliser la crise en Afghanistan comme un nouvel acte dans la crise migratoire, mettant à profit les remords de l’Occident liés au retrait désordonné d’Afghanistan. »

A Riga, la capitale lettone, Morawiecki a déclaré que « seul le retrait total des migrants et les mesures vers la désescalade peuvent conduire à un quelconque scénario constructif avec Loukachenko ».

Plus tôt à Tallinn, la capitale de l’Estonie, Morawiecki a déclaré que la Pologne était prête à contribuer financièrement aux vols de retour des migrants bloqués dans la forêt humide de la frontière depuis des semaines. Il a déclaré que Varsovie était également prête à fermer tous les postes frontaliers avec la Biélorussie pour intensifier la pression économique sur le régime de Loukachenko. Le passage à niveau polonais près de Kuznica a été fermé la semaine dernière.

Quelques centaines de personnes portant des banderoles et des couvertures d’hypothermie en or et en argent défilent à Varsovie, en Pologne, le samedi 20 novembre 2021, en soutien aux migrants bloqués à la frontière biélorusse-Pologne. (Photo AP)

Simonyte de Lituanie a souligné que l’UE devrait coordonner toutes les actions futures sur la Biélorussie avec les pays à l’avant-garde de ces attaques – la Pologne, la Lituanie et la Lettonie.

« La Commission européenne a maintenant repris les pourparlers techniques avec Minsk. Il est très important qu’aucune décision ne soit prise qui ne permette de résoudre la situation », a déclaré Simonyte aux journalistes, mettant en garde contre toute discussion séparée entre la Pologne et la Biélorussie.

La Pologne repousse les migrants, affirmant qu’elle protège la frontière pour toute l’Europe et l’OTAN. Il a reçu des paroles de soutien de l’UE, de l’OTAN et des États-Unis

Quelques migrants sont morts dans les forêts à cheval sur la frontière. D’autres ont abandonné l’espoir d’atteindre l’Europe et ont été rapatriés par avion dans leur pays d’origine la semaine dernière.

Des migrants dorment à l’intérieur d’un centre logistique au poste de contrôle « Kuznitsa » à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne près de Grodno, en Biélorussie, le dimanche 21 novembre 2021. L’UE affirme que la nouvelle vague de migrants à ses frontières orientales a été orchestrée par le chef de La Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko, en représailles aux sanctions de l’UE imposées à la Biélorussie après une répression gouvernementale contre les manifestants pacifiques de la démocratie. Il appelle le mouvement « une attaque hybride » sur le bloc. La Biélorussie nie l’accusation. (Maxim Guchek/BelTA via AP)

La communauté tatare de Pologne dans le village oriental de Bohoniki a organisé dimanche les troisièmes funérailles d’un migrant, enterrant un Yéménite de 37 ans, Mustafa Mouhamad Murshid al-Raimi, qui a été retrouvé le 19 septembre dans la forêt souffrant d’hypothermie.

La Commission européenne a lancé dimanche de nouvelles accusations contre Loukachenko.

« Pendant la crise, Loukachenko s’est comporté comme un voyagiste sans licence qui vendait des forfaits de voyage coûteux à l’UE, mais ils s’effondraient à leur arrivée », a déclaré la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, au journal allemand Welt am Sonntag. « Les familles et les enfants ont été trompés et entraînés dans une tragédie qui a entraîné beaucoup de souffrance »

Les gardes-frontières polonais ont déclaré avoir enregistré plus de 34 000 tentatives de passage illégal en Pologne cette année, dont plus de 17 000 en octobre et plus de 6 000 en novembre jusqu’à présent. L’Allemagne a enregistré quelques milliers de personnes ayant atteint son territoire depuis la Biélorussie.