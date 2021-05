Polona Hercog sera en 30e de finale de Roland-Garros

31/05/2021

Activé à 13:45 CEST

Le joueur slovène Polona Hercog, numéro 73 de la WTA, s’est imposée en finale de Roland-Garros soixante-quatrième par 6-1, 3-6 et 6-4 en une heure et cinquante-neuf minutes au joueur de tennis néerlandais Kiki bertens, numéro 17 de la WTA et tête de série numéro 16. Après ce résultat, la joueuse sera en 30e de finale de Roland-Garros.

Bertens a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, tandis que la joueuse slovène l’a fait 8 fois. De même, Hercog a eu une efficacité de 55% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a réalisé 52% des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 70% d’efficacité, 6 doubles fautes et 46% de points obtenus au service.

Dans les trente-deuxièmes de finale, Hercog affrontera le vainqueur du match dans lequel l’Allemand affrontera Laura siège et le joueur français caroline garcia.

Le tournoi se déroule à リ du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Lors de cette compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. Sur l’ensemble des candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter la phase préliminaire de qualification et ceux qui sont invités.