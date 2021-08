Poloniex accepte de payer M à SEC en règlement de l’exploitation d’un échange cryptographique non enregistré

Poloniex

Poloniex accepte de payer plus de 10 millions de dollars à la SEC en règlement de l’exploitation d’un échange cryptographique non enregistré

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé lundi que l’échange de crypto-monnaie Poloniex a accepté de payer plus de 10 millions de dollars pour régler les frais d’exploitation d’une plate-forme non enregistrée qui a facilité l’achat et la vente de titres d’actifs numériques de juillet 2017 à novembre 2019.

Selon la SEC, Poloniex ne s’est pas inscrite en tant que bourse nationale de valeurs lorsqu’elle fournissait des services aux investisseurs américains et n’a à aucun moment non plus fonctionné en vertu d’une exemption d’inscription.

La bourse est devenue “agressive” en rendant de nouveaux actifs numériques, même ceux qui pourraient être des titres sous le test de Howey, disponibles à la négociation sur sa plate-forme pour augmenter leur part de marché, a déclaré la SEC ajoutant, vers juillet 2018, elle a continué à fournir son aux utilisateurs d’échanger des cryptos caractérisés comme « à risque moyen » d’être considérés comme des titres. Kristina Littman, chef de l’unité cyber de la division de la mise en application de la SEC, a déclaré :

« Poloniex a tenté de contourner le régime réglementaire de la SEC, qui s’applique à tout marché pour réunir acheteurs et vendeurs de titres, quelle que soit la technologie appliquée.

Poloniex, acquis par le fondateur de Tron, Justin Sun, en novembre 2019, a accepté une ordonnance de cesser et de s’abstenir et de payer un total de 10 388 309 $ pour régler l’accusation portée contre elle sans l’admettre ni nier les conclusions de la SEC.

“L’ordonnance établit un Fonds équitable au profit des victimes”, a déclaré la SEC.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.