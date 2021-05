Poloniex

Poloniex doit faire face à des mesures réglementaires pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières au Canada

L’organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, a accusé la bourse de crypto-monnaie Poloniex de bafouer la loi ontarienne sur les valeurs mobilières.

Un organisme de réglementation de l’Ontario dépose une déclaration d’allégations contre Poloniex

Le régulateur a déposé mardi une déclaration sur l’allégation, affirmant que Poloniex n’avait pas demandé l’approbation en tant que plate-forme de trading cryptographique opérant dans la province.

L’agence canadienne a identifié le crime de Poloniex consistant à détenir des actifs numériques en tant que tiers et a fait valoir que tous les actifs détenus sur une plate-forme de négociation pourraient être des titres. Le régulateur a poursuivi en expliquant:

«Alors que Poloniex prétend faciliter la négociation des actifs cryptographiques dans les comptes de ses investisseurs, dans la pratique, Poloniex ne fournit à ses investisseurs que des instruments ou des contrats impliquant des actifs cryptographiques. Ces instruments ou contrats constituent des valeurs mobilières et des dérivés. »

Le régulateur demande actuellement des amendes de 1 million de dollars canadiens (830 000 dollars) pour chaque «non-respect». La première audience sur la question est prévue le 18 juin.

La CVMO avait précédemment mis en garde les bourses de cryptographie de la province qui négocient des valeurs mobilières et des produits dérivés pour entrer en contact avec le régulateur ou faire face à des mesures réglementaires.

L’agence a fixé une date limite au 19 avril 2021 pour que les échanges se conforment à l’obligation d’enregistrement, qui comptait plus de 70 échanges conformes. Cependant, Poloniex n’a pas participé.

Crypto-monnaies étiquetées comme des titres

Alors que le marché de la cryptographie traverse une période volatile au milieu d’un soutien mondial, les régulateurs sont devenus plus prudents quant à l’application des réglementations.

Cependant, une chose qui a semé la confusion concernant la réglementation des crypto-monnaies est l’identification du type d’actifs numériques étiquetés comme des titres. Aux États-Unis, des régulateurs tels que la Securities and Exchange Commission ont ciblé les entreprises de cryptographie pour vendre des jetons en tant que titres non enregistrés.

Un bon exemple est Ripple Inc, le fournisseur de solutions de paiement poursuivi par la SEC en décembre de l’année dernière pour avoir prétendument vendu ses jetons XRP dans des offres de sécurité non enregistrées à des investisseurs. En mars, la SEC a également poursuivi la startup de cryptographie LBRY Inc, accusant la société de vendre des titres non enregistrés sous la forme de son jeton.

Contrairement aux États-Unis, le Canada a été plus amical en ce qui concerne la réglementation sur la cryptographie. Le pays nord-américain est également le premier à soutenir les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin dans la région.

Cette année, la CVMO a déjà approuvé trois émetteurs d’ETF Bitcoin. Les deux premiers approuvés comprennent le Purpose Bitcoin ETF (BTCC) et le Evolve Bitcoin ETF (EBIT), tous deux cotés à la Bourse de Toronto.

