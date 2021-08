Poloniex paie une amende de 10 millions de dollars US après avoir été accusé par la SEC d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières

Pour Hannah Perez

L’ancienne bourse Circle a conclu un accord avec le régulateur américain et a choisi de ne pas admettre ou nier tout acte répréhensible.

***

L’échange de crypto-monnaie Poloniex a conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de 10,4 millions de dollars américains après avoir été accusé d’avoir enfreint la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

Comme rapporté par divers médias, la SEC a accusé l’échange d’avoir facilité l’achat et la vente d’actifs numériques “qui étaient des contrats d’investissement, et donc des titres” dans la période allant de juillet 2017 à novembre 2019. D’après le régulateur, Poloniex aurait avoir enfreint l’article 5 de la loi boursière en exploitant une plate-forme sans l’enregistrement correspondant.

Les titres sont des contrats d’investissement – des actifs qui offrent aux investisseurs des attentes raisonnables en matière de bénéfices, tels que des actions dans une entreprise. Aux États-Unis, vous avez besoin d’une licence pour les vendre. Poloniex, qui est une ancienne filiale de Circle, l’opérateur de pièces stables de l’USDC, n’a ni admis ni nié les allégations de la SEC.

Poloniex et la SEC parviennent à un accord

Fondée en 2014, Poloniex a été rachetée par Circle en 2018 dans le cadre d’un accord de 400 millions de dollars. Cependant, à la fin de l’année suivante, l’échange s’est séparé de l’entreprise et a formé une nouvelle entreprise appelée Polo Digital Assets. Le consortium qui l’a acquis était composé d’investisseurs asiatiques non identifiés, selon CoinDesk. Pendant ce temps, des sources de The Block disent que le fondateur excentrique de Tron, Justin Sun, a dirigé le consortium.

Les allégations de la SEC se concentrent sur la période où Circle a continué à diriger l’échange. En plus des allégations de violation présumée de la loi sur les valeurs mobilières, l’agence de réglementation a également déclaré que les employés de Poloniex cherchaient activement à contourner la réglementation sur les valeurs mobilières dans le but d’augmenter la part de marché de l’entreprise.

La la déclaration affirme que l’échange voulait être “agressif” en ajoutant de nouveaux jetons, même ceux qui pourraient être considérés comme des titres. « Poloniex a choisi des bénéfices plus élevés plutôt que de se conformer aux lois fédérales sur les valeurs mobilières en incluant des titres d’actifs numériques sur sa bourse non enregistrée », a déclaré Kristina Littman, chef de la division Cyber ​​​​Unit de la division de la conformité de la SEC.

Poloniex a tenté de contourner le régime réglementaire de la SEC, qui s’applique à tout marché, pour réunir acheteurs et vendeurs de titres quelle que soit la technologie appliquée.

En plus de payer l’amende de plus de dix millions de dollars, Poloniex a également accepté une ordonnance de cesser et de s’abstenir. Dans un dossier réglementaire en juillet, Circle a déclaré avoir mis de côté plus de 10 millions de dollars en prévision de la réclamation de la SEC.

Il convient de noter que l’accord avec le régulateur américain intervient peu de temps après que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) au Canada ait inculpé Poloniex pour avoir enfreint la réglementation de ce pays.

Lecture recommandée

Sources : The Block, CoinDesk, SEC, Decrypt, archiver

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash