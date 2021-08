Poly Network déclare le pirate informatique un «chapeau blanc» après avoir rendu presque tous les 0 Mln volés

Ce qui reste à récupérer, ce sont les 235 millions de dollars de fonds qui ont été envoyés sur un compte « multisig partagé » qui nécessite les clés du Poly Network et du pirate pour accéder et les 33 millions de dollars USDT gelés par Tether.

Poly Network, un projet peu connu qui n’est pas connecté au protocole Ethereum sidechain Polygon (MATIC), a déclaré son pirate informatique comme un “chapeau blanc”, se référant aux pirates éthiques qui visent à exposer la vulnérabilité au retour de la plupart des 610 millions de dollars volés. fonds.

Les derniers 235 millions de dollars ont été envoyés sur un compte « multisig partagé » qui nécessite les clés du réseau Poly et du pirate informatique pour accéder aux fonds, a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef et co-fondateur d’Elliptic, une société de suivi de crypto.

Selon le message du pirate informatique, ils « fourniront la clé finale lorsque tout le monde sera prêt ».

De plus, 33 millions de dollars UST n’ont pas encore été restitués car Tether les a gelés le jour de l’attaque. Poly Network a déclaré sur Twitter,

« Le processus de remboursement n’est pas encore terminé. Pour assurer la récupération en toute sécurité des actifs des utilisateurs, nous espérons maintenir la communication avec M. White Hat et transmettre des informations précises au public.

Le pirate prétend avoir reçu une prime de 500 000 $ pour restituer les actifs volés par Poly Network et la promesse de ne pas être responsable de l’incident.

Alors que le pirate informatique a refusé l’offre d’une prime, il a demandé des dons au grand public en guise de récompense pour avoir fait la bonne chose. Le compte de don du pirate a jusqu’à présent reçu 1,475 ETH d’une valeur de près de 4 800 $.

Voulons-nous vraiment normaliser et récompenser ce comportement ? Quelqu’un offre une prime de 50 000 pour un exploit de preuve de concept Tu n’aimes pas Vous les piratez et retournez les fonds Ils vous offrent une prime de 500k pour “comportement de chapeau blanc” – banteg (@bantg) 12 août 2021

Plus tôt cette semaine, mardi, lors du plus grand piratage DeFi de tous les temps, le pirate a attaqué le réseau inter-chaînes et a volé 610 millions de dollars d’actifs cryptographiques, y compris des pièces stables de trois chaînes de blocs différentes Ethereum, Binance Smart Chain et Polygon.

Fondé l’année dernière en août par l’entrepreneur chinois Da Hongfei, PDG d’une autre plate-forme blockchain, NEO, le piratage de Poly Network a principalement touché les particuliers chinois.

Moins de 24 heures après le piratage, la société de sécurité cryptographique SlowMist a déclaré avoir identifié l’identifiant de messagerie, les adresses IP et les empreintes digitales de l’attaquant, ajoutant que le piratage était “probablement une attaque planifiée, organisée et préparée de longue date”.

Dans une série de questions-réponses, que le pirate a effectuées en s’envoyant des transactions avec du texte intégré à l’intérieur, ils ont déclaré que l’attaque était « pour le plaisir » et qu’ils voulaient simplement « exposer la vulnérabilité » avant que d’autres puissent l’exploiter. Ils ont également déclaré que le plan était « toujours » de restituer les fonds.

Mais tout le monde ne pense pas que, comme l’a déclaré Gurvais Grigg, directeur technique de la société d’analyse médico-légale Chainalysis et ancien vétéran du FBI, il était probable que des pirates informatiques au chapeau blanc aient pu rendre l’argent en raison de difficultés de blanchiment.

Bien que le pirate informatique ait restitué les fonds, ils peuvent toujours être poursuivis par les autorités car “leurs activités ont laissé de nombreux fils d’Ariane numériques sur la blockchain pour que les forces de l’ordre puissent suivre, aidées par des outils d’analyse de blockchain”, a déclaré Robinson.

