Poly Network déclare que les actifs des utilisateurs sur ETH ont été pris, à l’exception de l’USDT gelé

14 août 2021 07:09 UTC

| Actualisé:

14 août 2021 à 07:09 UTC

Par Clark

Vendredi, après quelques jours du piratage initial pour 611 millions de dollars, le projet Poly Network a veillé à ce que l’entreprise ait obtenu tous les actifs pris moins l’attache gelée qui a été mise sur liste noire par Tether Limited. L’équipe Poly Network a mentionné qu’elle est au courant des fonds aux côtés de «M. White Hat », mais la méthode de remboursement n’est pas complète.

Poly Network Hacker renvoie la plupart des actifs cryptographiques pris

Selon un message de l’équipe de Poly Network, une grande majorité des fonds prélevés sur le piratage du 10 août ont été restitués. Le stash of tether (USDT) sont les seuls fonds qui restent dans les limbes, conformément à une lettre récente de l’équipe Poly Network. Le pirate de Poly Network a pris 611 millions de dollars de ETH, WETH, WBTC, UNI, RENBTC, USDT, USDC, DAI, SHIB, FEI, BNB et de nombreux jetons BEP-20. Tous sont venus à l’exception de l’USDT gelé qui équivaut à environ 33 millions de dollars de longes. Les aveux du pirate informatique précisent que l’individu ne croit pas avoir été exposé. Lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient exposés, le pirate a répondu : « Non. jamais. J’ai compris la chance de m’exposer malgré que je ne fasse pas le mal. J’ai donc utilisé des e-mails temporaires, des données scientifiques ou de prétendues empreintes digitales, introuvables. Je choisis de rester dans l’obscurité et de sauver la planète. Le pirate informatique a mentionné une fois de plus qu’il pourrait être pire que la personne ait choisi d’ignorer les “sh ** coins”. “Croyez-le ou non, j’étais obligé de pratiquer ce sport”, a avoué le pirate informatique. “Cependant, je ne voulais pas provoquer une véritable panique [in the] monde crypto. J’ai donc choisi d’ignorer les sh ** coins, donc les gens n’avaient pas à s’inquiéter de leur attention à zéro. J’ai pris des jetons vitaux (à l’exception de SHIB) et je n’en ai vendu aucun. Quoi qu’il en soit, le pirate informatique était prêt à accomplir l’attaque la plus importante contre un projet de finance localisée (defi) depuis l’origine de defi. Il est difficile de dire une fois que Poly Network peut obtenir le remboursement de tout le monde, mais recevoir une grande partie des fonds prélevés a peut-être sauvé le projet. « Je serais ravi de leur permettre des recommandations sur la façon de sécuriser leurs réseaux, afin qu’ils soient éligibles pour gérer [a billion-dollar] projet dans le futur », ajoute la confession du hacker.

Clark

Chef de la technologie.

