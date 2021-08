Poly Network Hacker rend moins de 1% d’un vol de 600 millions de dollars

in

La somme restituée ne représente qu’une petite partie des plus de 600 millions de dollars volés à Poly Network.

Ces transferts ont eu lieu sur les trois portefeuilles associés au pirate Poly Network sur les réseaux Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) et Polygon. Poly Network a confirmé la réception des fonds retournés via un tweet publié mardi.

Les détails d’EtherScan montrent que 2 millions de dollars en Shiba Inu (shib) et 616 000 $ en jetons Fei USD (FEI) sont retournés.

Jusqu’à présent, nous avons reçu une valeur totale de 4 772 297 675 $ d’actifs retournés par le pirate informatique. Adresse ETH: 2 654 946 051 $

Adresse BSC : 1 107 870 815 $

Adresse polygone : 1 009 480 809 $ pic.twitter.com/bPFAQk4mvS – Poly Network (@ PolyNetwork2) 11 août 2021

Les données de BscScan montrent également que le pirate a renvoyé 23,88 Binance-peg Bitcoin (BTCB) à Poly Network. Au moment d’écrire ces lignes, les “pièces” valent un peu plus d’un million de dollars. Le portefeuille BSC du pirate affiche toujours les transactions sortantes pour USD Coin (USDC) et Binance USD (BUSD), mais celles-ci ne représentent pas un chiffre significatif.

À partir de l’adresse du portefeuille Polygon de l’attaquant, un remboursement de 1 010 100 USD a été envoyé en trois transactions : 10, 100 et 1 million de dollars, respectivement.

Au total, le pirate a retourné 4,6 millions de dollars, soit moins de 1% des plus de 600 millions de dollars extraits du Poly Network lors du piratage.

Le pirate informatique dispose toujours d’environ 500 millions de dollars de jetons avec la majeure partie de la somme en Ether (ETH), y compris ETH rattaché à Binance, et enveloppé Bitcoin (WBTC) sur les chaînes BSC et Ethereum, ainsi que Dai (DAI) et USDC stablecoins .

Connexe : le Les pirates ont volé au moins 600 millions de dollars dans l’exploit de Poly sur trois chaînes

Comme Cointelegraph l’a signalé précédemment, l’attaque Poly Network est le plus grand piratage de la finance décentralisée (DeFi) à ce jour, portant la valeur totale des vols sur le segment de marché à plus de 1,1 milliard de dollars en 2021, soit près de 10 fois les pertes totales enregistrées en 2020 .

En fait, depuis la seconde moitié de 2020, DeFi a contribué à une proportion plus élevée de vols de crypto dans un contexte de baisse des incidents de piratage d’échange centralisé.