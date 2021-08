Poly Network offre à son récent hacker un emploi dans l’entreprise Crypto new media

Il n’y a pas si longtemps, Live Bitcoin News a rapporté une histoire selon laquelle le réseau Poly avait été piraté. L’organisation a perdu plus de 610 millions de dollars de fonds numériques aux mains d’un pirate informatique qui a affirmé lors d’une future session de questions-réponses qu’il ne le faisait que “pour le plaisir”.

Le réseau Poly peut employer son pirate informatique

Dans une tournure étrange, le pirate informatique a finalement rendu plus de la moitié de l’argent volé, affirmant qu’il n’était jamais sur la richesse mais plutôt qu’il était intéressé à profiter d’une faille évidente dans l’infrastructure de l’entreprise. Depuis lors, le pirate informatique et l’entreprise semblent être en « bons termes » à bien des égards, car le réseau Poly offre désormais à l’individu un emploi dans l’entreprise, ainsi qu’un bonus de 500 000 $ s’il accepte de rendre le reste du fonds volés.

De tels incidents ne sont pas rares. Généralement connus sous le nom de pirates informatiques, certaines personnes possèdent les connaissances techniques nécessaires pour effectuer des exploits malveillants, mais utilisent plutôt leurs compétences pour aider les entreprises. Ils signalent les bogues, les failles de sécurité et tout ce qui pourrait potentiellement compromettre ces entreprises à l’avenir.

Alors que le pirate informatique initial du Poly Network ne semblait pas appartenir à cette catégorie au début, le fait que plus de la moitié de l’argent ait été immédiatement restitué est un signe positif. De plus, le pirate informatique a déclaré qu’il avait effectué l’action pour montrer au réseau où existait un problème potentiel, et que c’était leur chance de faire quelque chose. Voler 600 millions de dollars semble être un moyen dramatique de le prouver, bien qu’il semble que le réseau Poly ait compris le message et veuille utiliser les connaissances de cet homme pour s’assurer qu’ils sont en sécurité à partir de maintenant.

L’organisation demande à l’homme de servir de conseiller en chef de la sécurité. Ils lui offrent une récompense d’un demi-million de dollars s’il accepte de monter à bord et de restituer le reste de l’argent volé. Au moment d’écrire ces lignes, il semble que le pirate ait rejeté le bonus de 500 000 $ qui lui est offert et prétend plutôt qu’il en fera don à diverses entreprises techniques.

Toujours en attente de retour des fonds

La société a annoncé sur Twitter :

Poly Network n’a pas l’intention de tenir M. White Hat légalement responsable et l’invite cordialement à être notre conseiller en chef en matière de sécurité. Une prime de 500 000 $ est en route. Quoi que M. White Hat choisisse de faire avec la prime à la fin, nous n’avons aucune objection.

Jusqu’à présent, la société attend toujours le retour d’environ 233 millions de dollars en monnaie numérique. Environ 200 millions de dollars sont bloqués dans un compte crypté par mot de passe, tandis que les 33 millions de dollars restants consistent en des jetons Tether gelés.

