Poly Network offre aux pirates 500 000 $ de “bug bounty”. Crypto nouveaux médias

La plate-forme de crypto-monnaie Poly Network avait perdu 610 millions de dollars lors d’un piratage plus tôt cette semaine. La plate-forme a confirmé qu’elle avait offert au ou aux pirates une « prime de bogue » de 500 000 $. – qui avait rendu la majeure partie des fonds pour « nous aider à améliorer la sécurité de Poly Network ».

Poly Network espère que ce hacker contribuera au développement continu du secteur de la blockchain.

Le Poly Network a également déclaré dans le communiqué qu’il espérait que « M. White Hat » contribuerait au développement continu du secteur de la blockchain en acceptant la récompense de 500 000 $, qu’il avait offerte dans le cadre des négociations autour du retour des pièces numériques. Pour l’instant, le pirate n’a restitué que moins de la moitié des 613 millions de dollars qu’il a volés au réseau. Cependant, la déclaration ne précisait pas la forme sous laquelle elle paierait les 500 000 $.

Les pirates n’ont pas confirmé s’ils acceptaient l’offre.

Le réseau Poly a déclaré que le pirate avait répondu à l’offre mais n’a pas précisé si elle était acceptée. Poly Network est une plate-forme de finance décentralisée (DeFi) qui facilite les transactions peer-to-peer, en se concentrant sur le fait de permettre aux utilisateurs de transférer ou d’échanger des jetons sur différentes blockchains. Comme indiqué précédemment, le ou les pirates informatiques non identifiés semblent avoir exploité une vulnérabilité dans les contrats numériques utilisés par Poly Network pour déplacer des actifs entre différentes chaînes de blocs, selon la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis. Le pirate informatique a jusqu’à présent restitué 340 millions de dollars d’actifs et transféré la majeure partie du reste vers un portefeuille numérique contrôlé conjointement par eux et Poly Network.