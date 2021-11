Polygen lève 2,3 millions de dollars dans le cadre d’un tour d’investissement | Invezz

Polygen a levé 2,3 millions de dollars grâce à un tour de table. La première rampe de lancement véritablement décentralisée au monde est unique sur le marché en ce sens que n’importe qui peut y lancer un projet. C’est une rampe de lancement sans autorisation qui investit dans l’innovation sans commission.

Élimination des gardiens et des intermédiaires

Les rampes de lancement d’aujourd’hui encouragent l’innovation sur une blockchain spécifique, mais elles fonctionnent également de la même manière. Polygen fonctionne en éliminant les intermédiaires et les gardiens, compte tenu du besoin d’automatisation des processus, d’une plus grande transparence et d’un support post-lancement.

Le PDG de Polygen, Mike Hepburn, commente :

Je suis très heureux de faire partie de l’équipe Polygen. Notre rampe de lancement décentralisée, pionnière de l’industrie, sans gardien, suscite beaucoup d’enthousiasme dans l’écosystème de la cryptographie. De plus, je pense que Polygen représente un changement radical dans la collecte de fonds sur les rampes de lancement avec des projets capables de collecter des fonds en toute liberté pour innover et expérimenter.

Intérêt inégalé des investisseurs

Ce n’est pas un hasard si cette approche a attiré l’attention des investisseurs. Polygen a levé 2,3 millions de dollars lors d’un tour de table mené par SL2 Capital. Parmi les autres participants figuraient AU21, Polygon Syndicate, 18 Ventures, Twin Apex Capital, Axiom, ZBS Capital, Pluto et Insignius Capital.

Un représentant d’Insignius Capital a commenté :

Insignius Capital est ravi de se lancer dans cette aventure avec Polygen. Le manque actuel de transparence et de décentralisation ne devrait pas être la norme pour les rampes de lancement. En tant que tel, nous nous engageons à aider Polygen à ramener la décentralisation et l’efficacité dans le domaine de la rampe de lancement. Nous attendons avec impatience une collaboration positive avec la prestigieuse équipe Polygen.

Donner la priorité aux projets et aux investisseurs

Polygen adopte une approche novatrice dans l’espace blockchain consistant à faire passer les intérêts du projet et des investisseurs avant ceux des opérateurs de rampe de lancement. Sa technologie a le potentiel de fournir un accès inégalé et démocratisé aux services Launchpad.

L’approche décentralisée de Polygen peut mener n’importe quel projet au succès. Les développeurs peuvent utiliser des jetons d’augmentation basés sur des événements au lieu de jetons permanents. Cette approche peut être adaptée à tout type de modèle de financement : public, privé ou d’amorçage.

Chaque étape est en chaîne

Le principal argument de vente de la rampe de lancement est que chaque étape du processus est effectuée sur la chaîne pour une transparence maximale. Comme tout développeur ou toute équipe peut publier un projet, il y aura un accès plus large aux opportunités d’innovation et d’investissement.

