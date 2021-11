Polygen lève 2,3 millions de dollars pour son Launchpad véritablement décentralisé et pro-projet

Panama City, Panama, 2 novembre 2021,

Polygen, la première rampe de lancement véritablement décentralisée au monde sans gardiens, a levé 2,3 millions de dollars grâce à un cycle d’investissement. Polygen se différencie des dizaines de rampes de lancement actives dans l’industrie aujourd’hui en permettant à n’importe qui de lancer un projet. Une rampe de lancement sans autorisation pour financer l’innovation et sans frais peut changer cette industrie pour le mieux.

Polygen offre une bouffée d’air frais dans le monde des rampes de lancement blockchain. Les solutions actuelles encouragent toutes l’innovation sur une blockchain spécifique, mais elles ont également la même apparence et le même fonctionnement. Alimenter l’innovation dans cette industrie nécessite la suppression de tous les intermédiaires et gardiens. De plus, il y a un besoin de plus de transparence, de processus automatisés et de support post-lancement.

L’approche de Polygen a suscité un vif intérêt chez les investisseurs. Le projet a levé 2,3 millions de dollars de financement auprès de nombreux investisseurs de premier plan. L’investisseur principal est SL2 Capital, suivi de 18 Ventures, Twin Apex Capital, AU21, Polygon Syndicate, Axiom, ZBS Capital et Pluto. Les autres participants incluent Iconomy, Insignius Capital, NetZero Capital, Maven Capital, Woodstock Capital Fund LLP, Sky Man Ventures, Lumos labs, Moonboots Capital, Storna Finance, Extra Watts, LD Ventures, Keys Investment, LucidBlue Ventures, Biconomy, GSR et Amplio Capitale.

Un représentant d’Insignius Capital commente :

« Insignius Capital est ravi de se lancer dans cette aventure avec Polygen. Le manque actuel de transparence et de décentralisation ne devrait pas être la norme pour les rampes de lancement. En tant que tel, nous nous engageons à aider Polygen à ramener la décentralisation et l’efficacité dans la sphère des rampes de lancement. Nous attendons avec impatience une collaboration positive avec la très réputée équipe Polygen. »

Dans l’espace blockchain, les projets ne doivent pas se plier aux demandes et aux intérêts de ceux qui dirigent la rampe de lancement. Au contraire, ce devrait être l’inverse : le projet et les intérêts des investisseurs doivent être la priorité numéro un. Polygen reconnaît cette facette et supprime de l’équation l’approche du contrôleur d’accès autorisé. En conséquence, sa technologie peut être l’Uniswap des rampes de lancement, offrant un accès inégalé et démocratisé aux services de rampe de lancement.

Grâce à une approche véritablement décentralisée, Polygen peut aider n’importe quel projet. Par exemple, les développeurs peuvent répertorier leurs projets et utiliser des jetons de relance basés sur des événements plutôt que des jetons permanents. Il s’agit d’une nouvelle approche capable de s’adapter à n’importe quel modèle de cycle de projet : amorçage, financement privé ou public. De plus, on peut connecter les différents tours pour s’assurer que les personnes qui croient en un projet obtiennent les jetons associés.

Le principal argument de vente de Polygen est la façon dont chaque étape du processus de lancement se déroule sur la chaîne pour une transparence optimale. De plus, le Launchpad prend en charge tout type d’augmentation, avec des jetons distribués à ceux qui croient en un projet. Enfin, comme toute équipe ou tout développeur peut lister son entreprise, il y aura un accès plus large aux opportunités d’investissement potentielles, à l’innovation et à la concurrence. Plus important encore, il répond au besoin d’innovation et d’expérimentation.

Le PDG de Polygen, Mike Hepburn, commente :

« Je suis extrêmement heureux de faire partie de l’équipe Polygen. Notre première rampe de lancement décentralisée, sans gardiens, suscite beaucoup d’enthousiasme dans l’écosystème de la cryptographie. De plus, je pense que Polygen représente un changement radical dans la collecte de fonds de lancement avec des projets capables de lever des fonds en toute liberté pour innover et expérimenter.

