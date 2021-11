Polygen mènera son IDO via Polygen, Trustpad, Polystarter et Copper

Dubaï, Émirats Arabes Unis, le 30 novembre 2021,

Polygen présente son propre IDO sur sa rampe de lancement décentralisée récemment établie avec Trustpad, Polystarter et Copper.

Polygen, la rampe de lancement des Communautés, a confirmé qu’ils effectueront des IDO sur trois plates-formes principales. L’IDO Polygen initial ($PGEN) devrait être lancé via sa propre plate-forme, Polygen.

Les investisseurs auront la possibilité de découvrir le nouveau processus IDO uniquement KYC et pourront participer activement à un système d’enchères innovant. Pas de FCFS, pas de liste blanche, pas de loterie et pas de baleines. Il s’agit notamment d’une approche nouvelle ou inédite de l’approche parfois restrictive adoptée par les rampes de lancement plus traditionnelles.

Vous pouvez trouver plus de détails concernant le processus KYC ici.

La différence entre Polygen et les autres rampes de lancement – ​​pour les projets ?

Les projets devraient avoir une totale liberté pour déterminer combien ils ont l’intention de collecter, quel mécanisme d’enchères ils préfèrent utiliser, comment ils prévoient de gérer leur échelonnement. Ils doivent également être en mesure d’initier tout type de cycle de projets (amorçage, privé, public), ou de mener des cycles connectés.

La plupart des rampes de lancement traditionnelles ne choisissent que quelques projets à lancer chaque mois via des panneaux de contrôle d’accès en fonction de leurs critères de retour sur investissement rigides. Ils se concentrent principalement sur les gains ou les résultats à court terme et l’obtention d’un énorme multiple de rendement afin de répondre aux exigences de leurs communautés d’investisseurs à court terme. Cependant, dans ce modèle, les projets vraiment innovants pourraient manquer l’occasion de collecter des fonds et de présenter leur projet.

Notamment, Polygen offre une excellente opportunité à une communauté riche et diversifiée qui se concentre principalement sur le succès à long terme des initiatives, motivée par l’innovation et la réalisation de la décentralisation.

Dans le cadre du triple IDO, les utilisateurs devront suivre séparément les directives et les processus clés de chaque tableau de bord. Vous pouvez consulter plus de détails sur la façon de participer aux IDO Polystarter et Trustpad.

Voici comment vous pouvez participer à l’IDO Polygen :

L’équipe de Polygen a compilé un guide détaillé pour vous aider à apprendre à participer efficacement à leur IDO. Plus d’informations sont disponibles ici.

Vous pouvez également consulter le guide Polystarter IDO ici.

Le guide Trustpad IDO est accessible ici.

À propos de Polygène

Polygen est la rampe de lancement de la communauté. Il s’agit de la première rampe de lancement véritablement décentralisée où les projets sont libres d’innover, d’expérimenter et de lancer leur projet sans gardiens, sans liste blanche et sans baleines.

