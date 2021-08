Polygon acquiert Hermez Network, comment ils vont améliorer les solutions de mise à l’échelle Ethereum ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/08/Polygon-Hermez-460×342.jpg

Via son compte Twitter, son protocole et son pont inter-chaînes, Polygon a annoncé un nouveau domaine d’intérêt, les solutions de mise à l’échelle basées sur ZK. Afin de contribuer et d’améliorer cette approche des transactions agrégées dans une blockchain, le projet a également annoncé une fusion avec Hermez Network et un investissement de 1 milliard de dollars.

Basée sur une preuve de connaissance nulle, la solution de mise à l’échelle de couche 2 appelée ZK-Rollups permet de déposer des fonds dans un contrat intelligent au-dessus du réseau Ethereum. Ainsi, les transactions peuvent être traitées en toute sécurité hors chaîne et l’évolutivité peut augmenter.

Comme son annonce officielle, il existe une forte demande pour Ethereum pour améliorer son évolutivité. Le projet affirme que leur chaîne basée sur les points de vente est «la meilleure solution immédiate» et un soulagement pour l’augmentation des frais de transaction et la congestion du réseau. Ils ont ajouté :

En s’affirmant comme l’un des projets les plus populaires et les plus valorisés de l’industrie, Polygon a prouvé qu’il y avait beaucoup de valeur à créer et à capturer en travaillant sur ces défis difficiles en symbiose avec Ethereum, au lieu de rivaliser avec lui.

L’investissement d’un milliard de dollars proviendra directement de la trésorerie de Polygon et servira à embaucher et à acquérir des projets et des équipes basés sur ZK de « classe mondiale ». En outre, les fonds seront utilisés pour la recherche, la construction et l’adoption de solutions basées sur ZK.

Les solutions de mise à l’échelle ont 3 défis majeurs, l’équipe a fait valoir la sécurité, la décentralisation et la confidentialité. Ceux-ci ne seront pas résolus immédiatement, mais l’écosystème Ethereum est à un «stade d’innovation et d’expérimentation intenses» avec le potentiel de commencer à créer des solutions qui finiront par relever ces défis.

Par conséquent, le projet a révélé qu’ils se concentreront sur deux objectifs « principaux à long terme ». Le premier est « Shipping » ou mettre les solutions et l’innovation entre « les mains des développeurs et des utilisateurs ». Le second est de faire de Polygon le « hub d’innovation » pour Ethereum. Concernant l’évolutivité, ils ont ajouté :

Les frais de couche de base d’Ethereum ont atteint des niveaux qui ont rendu Ethereum pratiquement inutilisable pour la plupart des utilisateurs et des cas d’utilisation, et nous avons déjà commencé à voir des utilisateurs sortir vers des projets concurrents qui ont décidé de faire des compromis problématiques en termes de décentralisation, de sécurité, etc. Nous avons réalisé que quelque chose devait être fait aujourd’hui, et ainsi nous avons construit et proposé notre chaîne Polygon PoS (…).

Polygon va fusionner avec le réseau Hermez basé sur Ethereum

À compter d’aujourd’hui, le 13 août, Polygon et Hermez Network, un système de paiement décentralisé basé sur zk-rollup fonctionnant sur Ethereum, entameront un processus de fusion. Ainsi, la solution sera renommée Polygon Hermez et fera partie de cet écosystème de protocoles et de ces solutions, telles que Polygon PoS, SDK et autres.

Le processus de fusion sera soutenu par des fonds obtenus de la trésorerie du protocole, 250 millions de jetons MATIC ou environ 250 millions de dollars ont été engagés pour atteindre cet objectif.

Chez Polygon, nous sommes très conscients de l’importance de la compatibilité EVM, et le fait qu’Hermez dispose déjà d’une feuille de route et travaille activement à son introduction était un autre signal important pour nous qu’unir nos forces a du sens.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH se négocie à 3 230 $ avec un profit de 6% dans le graphique quotidien.

ETH avec des bénéfices mineurs dans le graphique journalier. Source : ETHUSD Tradingview