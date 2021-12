Polygon acquiert la start-up Mir de mise à l’échelle d’Ethereum pour 400 millions de dollars dans MATIC

Selon un communiqué de presse fourni à CoinDesk, le système de Mir génère des preuves récursives à connaissance nulle qui permettent « de vérifier de nombreuses transactions Ethereum avec une seule petite preuve ». Cela fera prétendument de Mir l’une des options de couche 2 les plus rapides et les plus efficaces. Les preuves à connaissance nulle sont une technologie de cryptographie qui permet la vérification d’informations, telles qu’une transaction sur la blockchain, sans révéler les détails ou le contenu spécifiques de ces informations.

