Polygon acquiert le développeur du protocole Mir pour 190 millions de MATIC et 0 million d’USDC

Polygon acquiert le développeur du protocole Mir pour 190 millions de MATIC et 100 millions de dollars US

AnTy10 décembre 2021

Polygon acquiert la startup Predicate Labs, développeur du protocole de blockchain Mir, pour 500 millions de dollars.

Le projet paiera 100 millions de dollars de pièces stables USDC et 190 millions de jetons MATIC, ce qui équivaut à un peu plus de 400 millions de dollars aux prix actuels. Ces tokens MATIC auront une période d’acquisition de trois ans.

MATIC est une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 14,6 milliards de dollars, s’échangeant au-dessus de 2 $, en hausse de 11847% depuis le début de l’année. En mai de cette année, MATIC a atteint un sommet historique à environ 2,62 $.

Cette acquisition fait partie de la stratégie de l’entreprise visant à diriger l’espace ZK-rollups et à devenir un acteur plus important parmi les solutions de couche 2 telles que Arbitrum, Optimism et Loopring (LRC). Il y a quatre mois, Polygon s’est engagé à investir 1 milliard de dollars dans les efforts liés au rollup ZK.

Depuis lors, Polygon a acquis Hermez Network pour 250 millions de dollars en août et récemment le rollup Miden compatible Ethereum basé sur STARK et le rollup Nightfall axé sur la confidentialité.

« La connaissance zéro est la frontière ultime pour l’échelle au niveau Internet pour les blockchains », a déclaré le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal.

Fondée par Brendan Farmer et Daniel Lubarov, Mir est une solution de mise à l’échelle Ethereum qui utilise la technologie Zero-Knowledge Proof (ZK-proof), un outil cryptographique utilisé pour créer des cumuls ZK qui permet de traiter les transactions sans nécessiter que toutes leurs données soient posté sur le deuxième plus grand réseau.

Cette technologie permet de faire évoluer Ethereum en réduisant l’espace de bloc et les frais de gaz.

Désormais, Mir sera intégré à l’écosystème Polygon sous la nouvelle marque Polygon Zero. D’autres solutions de l’écosystème Polygon impliquent Polygon PoS, Polygon Hermez et Polygon Miden.

L’équipe s’attend à ce que le cumul de Polygon Zero ZK soit prêt l’année prochaine et que le zkEVM de Polygon Hermez soit lancé d’ici le milieu de l’année prochaine.

