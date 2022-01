Polygon annonce le lancement de Plonky2, la solution de mise à l’échelle ZK existante la plus rapide

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon l’équipe de Polygon, avec sa technologie ZK, Plonky2 permet le traitement de groupes de transactions en 0,17 seconde et est pleinement applicable sur le réseau Ethereum.

Polygon, le projet qui exploite une solution de deuxième couche pour améliorer l’évolutivité d’Ethereum, a annoncé aujourd’hui le lancement de Plonky2, une technologie de mise à l’échelle ZK (zéro connaissance) qu’ils considèrent comme l’une des plus rapides du genre pour traiter les transactions.

Polygon lance Plonky2

En tant que tel, lors de la négociation avec ZK, Plonky2 permettrait le traitement des opérations rapidement dans la deuxième couche, renvoyant la preuve correspondant à la couche principale Ethereum sans avoir à envoyer toutes les données associées. Cela signifie qu’au lieu que chaque mineur ait à vérifier chaque transaction publiée, des tests simplifiés de groupes d’opérations sont simplement vérifiés, ce qui augmente considérablement la vitesse du processus.

L’annonce a été faite par l’équipe de Polygon, information qui a ensuite été partagée par le co-fondateur du projet, Mihailo Bjelic, dans un ensemble de messages partagés via son compte Twitter officiel, qui se lit comme suit :

Nous sommes très fiers d’annoncer Plonky2, la technologie de mise à l’échelle ZK la plus rapide au monde. Plonky2 est un SNARK récursif 100 fois plus rapide que les alternatives existantes. En outre, il est compatible avec Ethereum (vous pouvez tester les transactions Ethereum et les tests peuvent être vérifiés sur Ethereum).

1/2 Nous sommes fiers d’annoncer Plonky2, la technologie de mise à l’échelle ZK la plus rapide au monde ! ???? Plonky2 est un SNARK récursif qui est ~ 100 fois plus rapide que les alternatives existantes ! De plus, il est compatible avec Ethereum (il peut prouver que les transactions Ethereum et les preuves peuvent être vérifiées sur Ethereum). https://t.co/al62Wl2xpm – Mihailo Bjelic (@MihailoBjelic) 11 janvier 2022

Passant d’un simple modèle théorique à une concrétisation en 2019, les solutions basées sur ZK ont amélioré leur opérabilité au cours des dernières années.

Selon l’équipe de Polygon, en 2020, ces tests pourraient être exécutés en 60 secondes, mais avec Plonky2, ils sont désormais générés en seulement 0,17 seconde, ce qui en fait une solution 100 fois plus rapide que les solutions existantes.

En plus de Polygon, il existe plusieurs réseaux qui tentent de mettre en œuvre ce type de procédure pour améliorer leur évolutivité et leur fonctionnement. Cependant, dans le contexte de la bataille entre les solutions de deuxième couche qui résolvent les problèmes présents dans le réseau Ethereum, cette annonce pourrait conduire à une plus grande adoption du protocole parmi les développeurs et les projets intéressés.

