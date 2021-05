Polygon annonce le lancement d’un pont direct utilisant le protocole Ren

Compartir

Polygon a annoncé jeudi qu’il lancerait un pont direct vers le protocole ouvert Polygon by Ren, citant son Twitter officiel.

Le lancement du nouveau Polygon x RenVM Bridge aidera les utilisateurs à déplacer d’autres actifs de monnaie virtuelle comme BTC directement vers le réseau Polygon, anciennement connu sous le nom de réseau Matic, d’une manière plus efficace et moins coûteuse.

Ren est un protocole ouvert qui permet le mouvement de valeur entre les blockchains. Les investisseurs peuvent frapper et brûler BTC, BCH, DOGE, LUNA et ZEC sur Ethereum et BSC via RenBridge.

Selon les documents officiels, les représentations ERC-20 de Ren de Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Filecoin, Terra, Zcash et DigiByte peuvent désormais être transférées vers le réseau Polygon via le nouveau pont Polygon x RenVM, qui ne doit payer que des frais minimes de gaz. sans courir sur le réseau Ethereum.

À l’heure actuelle, quatre types d’actifs ont été intégrés, dont BTC, ZEC, BCH et DOGE, et l’intégration des trois crypto-monnaies restantes sera également lancée prochainement.

Source: DEFI PULSE

Selon les données de DeFi Pulse, RenVM se classe 21e plus grand protocole DeFi avec une valeur totale bloquée (TVL) de 421,1 millions de dollars.

Dans le même temps, Polygon est récemment devenu la principale solution de mise à l’échelle de deuxième couche de TVL et le plus grand protocole de paiement Defi. La valeur totale des actifs détenus sur le réseau est actuellement d’environ 10,3 milliards de dollars. Son jeton natif, MATIC, est devenu le 14e plus grand actif de crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière avec une capitalisation boursière de 13 642 837 186 $, selon Coinmarketcap.

Polygon a officiellement annoncé mercredi que le polygone avait été répertorié avec succès sur le site Web de Mark Cuban Companies comme l’un de ses avoirs.

Source de l’image: Shutterstock