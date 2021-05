Polygon Coin pourrait rester un gagnant après la vente de la crypto

Après la récente vague de vente de panique cryptographique, quelle est la prochaine étape Polygone (CCC:MATIC-USD)? Avant le crash du 19 mai, cet altcoin bénéficiait grandement de la sortie des investisseurs de Bitcoin (CCC:BTC-USD).

Mais comme d’autres altcoins gagnent en popularité, tels que Ethereum (CCC:ETH-USD) et Cardano (CCC:ADA-USD), MATIC n’était pas à l’abri de la volatilité de mercredi. La pièce Polygon a commencé la journée pour environ 2,45 $, puis est tombée à des prix proches de 1,38 $ alors que la panique s’intensifiait. Depuis lors, il est partiellement récupéré et, au moment de la rédaction de cet article, change de mains pour environ 1,75 $.

Il est trop tôt pour dire si le crash est un événement ponctuel ou si la bulle de crypto-monnaie a éclaté pour de bon. Mais une fois la poussière retombée, l’altcoin a le potentiel de gagner dans les années à venir.

Certains utilisateurs de crypto-monnaie ont remarqué les avantages de Polygon par rapport à Ethereum dans les transactions. Au fur et à mesure que de plus en plus d’utilisateurs découvrent son attrait, un intérêt accru pour Polygon pourrait augmenter le prix de sa pièce native.

Cela pourrait également attirer des flux de spéculateurs cryptographiques. À mesure qu’ils quittent Bitcoin, ils peuvent rechercher de nouvelles opportunités avec un plus grand potentiel de hausse à long terme. Cela ne veut pas dire que MATIC n’est pas un jeu à haut risque. Mais bien que son utilisation soit trop récente pour être une tendance, la pièce Polygon mérite d’être prise en compte à la suite de l’effondrement de la crypto.

Polygon Coin a l’avantage dans les transactions DeFi

Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic Network, n’est pas un petit nouveau sur le bloc. Lancé en 2017, il est survenu lors de la ruée vers la crypto à la fin des années 2010. Mais après avoir surmonté le crash cryptographique ultérieur de 2018-2019, MATIC a décollé.

Le succès de Polygon est lié à ses avantages dans les transactions de financement décentralisé (DeFi). Les utilisateurs y voient un moyen de contourner les frais de gaz élevés d’Ethereum. De plus, les transactions avec MATIC utilisent moins de puissance de calcul. Comparé à Ethereum, qui présente des problèmes d’évolutivité et des frais élevés, Polygon arrive en tête. En conséquence, plusieurs prêteurs crypto et plates-formes DeFi ont mis en place des sidechains sur le réseau de Polygon.

Alors, que signifient ces avantages pour les prix MATIC? Encore une fois, c’est similaire à ce que nous voyons avec Cardano. L’utilité de la pièce Polygon la rend plus favorable aux yeux des utilisateurs, ce qui attire les flux. Ces entrées font grimper les prix de sa pièce d’origine.

Et là où la perspective d’une hausse continue des prix va, ceux qui échangent des cryptos plutôt que de les utiliser suivront. Au lieu d’encaisser, les investisseurs en crypto-monnaie se tournent hors des noms établis pour devenir des altcoins en plein essor. Dans cette situation, Polygon en bénéficiera.

Les investisseurs quittent la crypto établie pour les nouveaux arrivants

Le récit autour de Bitcoin commence à changer. Auparavant, il était considéré comme l’équivalent crypto de l’or. En tant que première crypto-monnaie, le Bitcoin devrait rester plus précieux que les autres altcoins – à la fois en termes de prix et de capitalisation boursière.

Mais maintenant, certains ont fait valoir le contraire, comme un commentateur de Bloomberg qui a déclaré que cela pourrait devenir le «AOL de l’ère de la cryptographie». En comparant le boom de la crypto à la bulle Internet, le commentateur a fait valoir que la BTC pourrait finir comme ce pionnier d’Internet et perdre face à de nouvelles crypto-monnaies au fil du temps.

Qu’est-ce que cela signifie pour le prix de la pièce Polygon? Alors que les acteurs du marché sortent de BTC, mais n’encaissent pas nécessairement de crypto, des noms comme MATIC ont tout à gagner de la rotation. Cependant, cela ne signifie pas que vous devriez vous attendre à plus de mouvements paraboliques à court terme.

Mais dans les mois et les années à venir, à mesure que Polygon gagnera en popularité, les flux des investisseurs et des traders altcoin suivront. C’est ainsi que les choses se sont déroulées avec Ethereum et comment les choses commencent à se dérouler avec Cardano.

Risque, mais mérite d’être pris en compte une fois que la poussière s’est dissipée

Polygon peut bénéficier en tant que crypto prometteuse dans le cycle des traders, car Bitcoin devient un dinosaure. Mais il n’y a aucune garantie que MATIC est à l’abri des baisses futures.

Les crypto-monnaies pourraient encore baisser dans tous les domaines, car les nouveaux arrivants dans cette classe d’actifs pourraient être effrayés par la volatilité. De plus, alors que Polygon est de plus en plus utilisé, ce ne sera peut-être pas le cas plus tard. Et s’il montre des signes de pointe, l’intérêt pour la pièce native de Polygon sera moindre.

Approchez MATIC avec prudence. Mais bien que sa plate-forme soit largement utilisée dans DeFi et que les investisseurs en crypto sortent de Bitcoin, gardez MATIC sur votre radar.

