Polygon continue de croître rapidement, mais le prix du MATIC stagne. Va-t-il bientôt commencer à monter ?

Le réseau Polygon continue de se consolider en tant que meilleure solution de couche deux pour le réseau Ethereum, tandis que son jeton natif (MATIC) reste endormi, mais pourrait-il se réveiller bientôt ?Voici une analyse pour le découvrir.

Au moment d’écrire ces lignes, MATIC se négocie à 1,09 $, accumulant un léger gain de 0,38% au cours des dernières 24 heures. Avec une capitalisation boursière de 7,276 millions de dollars, il est classé 22e dans le classement Crypto Online.

Les dernières nouvelles les plus pertinentes sur la blockchain Polygon sont le grand jalon atteint hier. Il a réussi à dépasser 351 000 adresses actives, ce qui signifie qu’il a dépassé Ethereum pour la première fois avec ses 326 000.

Mihailo Bjelic, co-fondateur de Polygon, assure que ce n’est que le début, car ils travaillent 24 heures sur 24 pour améliorer la technologie afin de renforcer l’écosystème et d’augmenter l’adoption.

Bien que ce réseau ne soit pas une compétition pour Ethereum, mais plutôt un compagnon, cela reste une étape très pertinente car elle nous raconte la grande adoption et le succès du projet.

Rappelons que Polygon fonctionne comme une solution de 2ème couche, conçue pour que les applications décentralisées qui fonctionnent au sein d’Ethereum aient un autre moyen d’offrir leurs services de manière plus rapide et moins chère mais sans négliger la sécurité.

Une autre étape importante pour @ 0xPolygon ! ?? Nous avons éclipsé Ethereum L1 dans les adresses actives quotidiennes pour la première fois ! Ce n’est que le début. Nous travaillons sans relâche pour améliorer notre technologie, renforcer notre écosystème et accroître l’adoption. Amenons le monde sur Ethereum ! pic.twitter.com/K4sAF1y3LT – Mihailo Bjelic (@MihailoBjelic) 29 septembre 2021

L’adoption du projet a généré une méga augmentation de prix

2021 a été une année exceptionnellement bonne pour ce projet. Ce réseau est devenu un standard sur le marché, utilisé par les principaux DeFi du moment comme alternative pour leurs utilisateurs.

Cela a à son tour provoqué une excellente performance de la crypto-monnaie MATIC, qui a augmenté de plus de 13 000% tout au long de l’année. Cependant, après avoir atteint un sommet historique de 2,70 $, le cours a entamé une importante correction dont il n’a toujours pas réussi à sortir.

Verrons-nous bientôt un nouveau rallye haussier soutenu par de bons fondamentaux ?, découvrons-le ci-dessous.

Analyse technique des polygones (MATIC)

Dans la période hebdomadaire du graphique MATIC vs USDT, nous observons une grande consolidation sous la forme d’un fanion haussier, un chiffre qui marque généralement la rupture de la tendance avant sa poursuite.

La forte force haussière précédente nous dit qu’il est fort probable que dans un avenir proche, nous assistons à une cassure par le haut. Cependant, il semble que nous puissions encore voir le prix en difficulté pendant un certain temps.

Les moyennes mobiles EMA sur 8 semaines et SMA sur 18 semaines viennent de baisser. Même si cela pourrait signifier un faux croisement car le prix est dans une grande consolidation, cela nous indique que nous pourrions voir de nouvelles ventes à court terme.

Le rejet a laissé le support à 0,74 $ et l’incapacité à marquer un plus bas est un bon premier signe pour ceux qui font confiance aux fondamentaux de Polygon (MATIC).

Perdre ce support à 0,74 $ serait un signe plutôt négatif, car cela ouvrirait la voie à une correction beaucoup plus large. Cependant, ce scénario est actuellement peu probable.

Analyse technique des polygones (MATIC). Source : TradingView.

La tendance à court terme est baissière

Sur le graphique journalier, nous voyons que les ours contrôlent à court terme. Les moyennes mobiles EMA de 8 jours et SMA de 18 jours sont croisées plus bas car le prix fait des hauts et des bas de plus en plus bas.

Aujourd’hui, le prix de Polygon définit le support à 1,04 $ et le SMA à 200 jours; mais tant que les résistances immédiates ne sont pas franchies, plus il est probable que la chute s’étendra.

Pour penser à l’achat à court terme, la résistance à 1,22$ doit être surmontée et ainsi commencer à fabriquer une succession haussière.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

