Polygon Crypto: les rumeurs NFT qui font exploser MATIC aujourd’hui

du polygone (CCC :MATIC-USD) MATIC coin n’a pas eu une semaine très intéressante. Il est tombé en dessous de sa moyenne sur sept jours dès le début de la semaine et a passé les derniers jours à négocier en grande partie latéralement. Cependant, aujourd’hui marque un contraste frappant avec cette tendance alors que MATIC voit des gains impressionnants. Il semble que la crypto Polygon soit renforcée par les rumeurs d’un partenariat à venir sur une plate-forme de jeton non fongible (NFT) à la mode.

Le réseau Polygon est bien connu pour son évolutivité. Il utilise la mise à l’échelle de la couche 2 afin d’éviter que les transactions ne soient engorgées sur la chaîne principale d’un réseau. En divisant un réseau en une série de chaînes, il crée ce qu’il appelle « l’Internet des blockchains ».

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est l’un des plus gros partenaires du réseau Polygon ; les deux ont conclu un accord pour faire de Polygon la solution officielle de couche 2 de la plate-forme d’échange. Maintenant, il semble que Polygon jouera un rôle plus important avec le dernier projet de Coinbase.

Polygon Crypto voit sa valeur augmenter avec les rumeurs de partenariat Coinbase NFT

Coinbase prévoit de lancer sa propre plate-forme NFT dans un avenir proche ; ceux qui figurent sur sa longue liste d’attente devraient commencer à avoir accès à la plate-forme plus tard cette année. Grâce aux NFT Coinbase, les utilisateurs pourront frapper, acheter, vendre et afficher leurs NFT en un seul endroit. Bien entendu, étant donné la taille de l’échange Coinbase, il n’est pas exclu de s’attendre à ce que la plateforme NFT connaisse chaque jour d’énormes volumes de transactions.

C’est pourquoi des rumeurs commencent à circuler sur la mise à l’échelle de la couche 2 de Polygon sous-jacente à la plate-forme NFT à venir. Les tweets pariant que Coinbase fait appel à Polygon pour cette structuration citent le partenariat existant entre les deux comme preuve. Compte tenu de l’habileté de Polygon à résoudre les problèmes d’évolutivité sans avoir à augmenter les frais de transaction, le partenariat semble pour beaucoup être une évidence.

Sans oublier que Polygon ne se repose pas sur ses lauriers avec ses capacités existantes ; le réseau cherche de nouvelles façons d’améliorer encore son efficacité. En fait, les développeurs organisent ce soir une discussion au coin du feu où ils présenteront un nouvel escadron qui recherchera des moyens d’améliorer l’efficacité de la mise à l’échelle des paiements.

C’est exactement pourquoi les investisseurs tiennent compte de ces rumeurs et s’entassent aujourd’hui dans le crypto Polygon, MATIC. Le volume des transactions de MATIC a été multiplié par six sur les bourses qui le répertorient, et l’afflux d’acheteurs se porte bien pour faire grimper les prix de plus de 18% lors de la séance de négociation d’aujourd’hui.

