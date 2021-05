Polygon dépasse le milliard de TVL alors que MATIC devient le gagnant du marché rouge sanglant

DeFi

Polygon dépasse les 10 milliards de dollars en TVL alors que MATIC devient le gagnant du marché rouge sanglant

Le dernier gagnant sur le marché de la crypto-monnaie est la solution de mise à l’échelle Ethereum de couche 2, Polygon, qui, comme nous l’avons signalé, a gagné une immense traction au cours des derniers mois.

L’ETH devenant extrêmement coûteux pour les petits utilisateurs, les solutions d’évolutivité gagnent lentement en popularité.

Polygon est l’une de ces sidechain qui gagne l’approbation et l’intérêt des masses.

Comme l’a noté le protocole de prêt DeFi bZx, alors que les frais de gaz sur ETH atteignent jusqu’à 600 Gwei, Polygon offre des frais de transaction moyens aussi bas que 0,10 USD.

De plus en plus de protocoles DeFi ont été intégrés à cette solution à bas frais – d’Infura, Truffle, Gnosis Safe, ChainSwap, DFyn, bZx, SushiSwap, 1 pouce, à Chainstack, Bancor, Beefy Finance, Freela, Trace Network, Geo Data Block, Chumhum .Finance, Complus Network, TimeSwap, Slingshot et bien d’autres.

Cet intérêt croissant est évident à partir des 10,53 milliards de dollars de valeur totale bloqués dans le protocole. Fait intéressant, il y a quinze jours, cette TVL était inférieure à 4 milliards de dollars.

Les autres grands contributeurs à cette TVL sont l’USDC, le WBTC, l’AAVE, l’USDT et le DAI.

Anthony Sassano, un taureau Ethereum et un conseiller de Polygon, dit que c’est beaucoup plus utile que d’autres chaînes comme BSC car elles sont déterminées à créer et déployer des solutions L2 comme des rollups à l’avenir.

Il s’est rendu sur Twitter pour partager que Polygon travaille actuellement sur Matic Plasma Chain et la chaîne Polygon PoS, avec une grande majorité de l’activité se déroulant sur la chaîne PoS, la sidechain.

Ayant son propre ensemble de validateurs sans permission, Polygon n’utilise pas la sécurité d’Ethereum. Lorsqu’il s’agit de multi-sigs, ils existent pour permettre la mise à jour du contrat en cas de bug / exploit.

Pendant ce temps, le jeton MATIC a connu un rallye sauvage, en hausse de 13 381% depuis le début de l’année, pour atteindre un sommet historique à 2,62 $ mardi.

Au cours de la vente à l’échelle du marché, MATIC a chuté de 27% seulement pour voir un renversement en forme de V et est déjà de retour au-dessus de 2 $.

