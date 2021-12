Polygone (MATIC)

Polygon déploie l’implémentation EIP 1559 pour graver le jeton MATIC

AnTy14 décembre 2021

Solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon a annoncé qu’il déployait une implémentation de testnet de la proposition Ethereum 1559 pour introduire un mécanisme de gravure sur son réseau.

Cette implémentation consiste à graver le jeton MATIC natif de Polygon, la combustion annualisée est estimée à 0,27% de l’offre totale de MATIC, et également pour une meilleure visibilité des frais, a déclaré l’équipe.

EIP 1559 a été mis en ligne sur le réseau principal Ethereum avec le hard fork de Londres le 5 août, et depuis lors, 1,18 million d’ETH d’une valeur de 4,6 milliards de dollars ont été brûlés, selon Dune Analytics. En brûlant près de 150 000 ETH, Uniswap (v2 + v3) représente la plus grande quantité d’éther brûlé, suivi d’Opensea, des transferts d’éther, de l’USDT, de MetaMask, de l’USDC, d’Axie Infinity (AXS) et de SushiSwap (SUSHI).

En raison des quantités croissantes d’éther brûlées pendant les périodes de frais élevés, cela avait conduit à une baisse continue des émissions d’ETH, ce qui en faisait un actif déflationniste.

Désormais, Polygon souhaite apporter le même mécanisme à sa chaîne, ce qui, selon lui, est une mise à niveau «très demandée» du réseau.

La mise à niveau a déjà été mise en ligne sur le testnet de Mumbai le 14 décembre à 8 h UTC.

Dans le cadre du mécanisme, il existe des frais de base distincts pour les transactions à inclure dans le bloc suivant et des frais prioritaires pour accélérer le traitement. La redevance de base, qui fluctue en fonction de la congestion du réseau, est brûlée.

Polygon dit que cela permettra à ses utilisateurs de mieux estimer les coûts, car les frais de base sont le prix minimum à inclure dans le prochain bloc. Selon Polygon, les utilisateurs de Dapp construits sur son réseau bénéficieront de prix du gaz plus prévisibles.

« Ces changements ont des implications de grande envergure pour toutes les parties prenantes de Polygon », a déclaré l’équipe.

Dans son annonce, l’équipe a noté que Polygon dispose d’un approvisionnement fixe de 10 milliards de MATIC ; en tant que tel, toute réduction de ses jetons aura un « effet déflationniste ». Cette pression déflationniste devrait également profiter aux validateurs et aux délégants car les récompenses sont libellées dans MATIC.

Le mécanisme de base de consommation de frais entraînera également moins de transactions de spam et moins de congestion du réseau. Les validateurs, cependant, ne recevraient plus le montant total de la taxe mais uniquement la taxe prioritaire à l’avenir.

Polygone/USD MATICUSD

1.8661$0.031.59 %

Volume 2,38 b Variation 0,03 $ Ouvert 1,8661 $ En circulation 7,08 b Capitalisation boursière 13,21 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.