Polygon devient de plus en plus indépendant d’Ethereum à mesure que le nombre d’applications augmente : rapport

Combien de temps une couche 2 reste une couche 2 ?

Un nouveau rapport publié mercredi par la plate-forme de développement de blockchain Alchemy montre que le nombre d’applications sur le polygone de couche 2 Ethereum autoproclamé augmente à un rythme rapide et que l’écosystème devient de plus en plus indépendant des projets sur la couche de base Ethereum.

Selon le rapport, il y a maintenant 3 000 applications sur la chaîne, contre seulement 30 l’année dernière. De plus, Alchemy a vu une augmentation de 145 % du nombre d’équipes s’appuyant sur la chaîne d’un mois à l’autre.

Selon le chef de produit d’Alchemy, Mike Garland, il croît « 2 fois plus vite qu’Ethereum ne l’a fait à ce stade de son cycle de vie ».

Alors que Polygon est souvent appelé sidechain et que les développeurs s’efforcent de le positionner comme un complément à Ethereum plutôt qu’un concurrent, les données montrent également que le nombre de nouvelles applications natives de Polygon dépasse le nombre d’applications déployées sur les deux chaînes – peut-être un signe d’indépendance croissante.

Parmi les nouvelles applications déployées sur Polygon, seulement 38% sont construites à la fois sur Polygon et Ethereum, contre 62% déployées exclusivement sur Polygon, selon le rapport.

Garland a déclaré que les données montrent comment les projets natifs d’ETH mais également déployés sur Polygon se développent en tandem avec des projets entièrement natifs de MATIC.

«Je pense que la chose la plus intéressante pour moi à propos de ces données est que nous voyons les deux se développer en parallèle (environ 4/10 en utilisant Polygon aux côtés d’Eth, 6/10 en utilisant uniquement Polygon). Il y a certainement de nombreuses équipes qui se lancent et se développent nativement sur Polygon, mais aussi un groupe important utilisant Polygon pour approfondir ce qu’ils ont commencé dans l’écosystème Ethereum et permettre de nouveaux cas d’utilisation », a-t-il déclaré.

MATIC est en hausse de 3,86 % sur la journée à 1,54 $ et ETH a augmenté de 8,35 % à 4 105 $ au cours de la même période.

