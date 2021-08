Polygon envisage de former un DAO, doit-il investir dans MATIC ?

in

Polygon MATIC / USD est une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum qui améliore la vitesse et réduit le coût et la complexité des transactions au sein de votre réseau. Il utilise des chaînes latérales qui facilitent le calcul hors chaîne et maintiennent la sécurité.

Pour accomplir ces efforts, profitez des validateurs de preuve de participation (PoS).

Polygon DAO comme catalyseur de croissance

Le 19 août, Polygon a annoncé sur sa page Twitter et Medium que la prochaine phase de DeFi et Web3 commencerait sur Polygon, tout en décentralisant et en donnant la priorité à la communauté.

Polygon a connu un niveau élevé d’activité dirigé par des projets Polygon natifs tels que QuickSwap et AaveGotchi, ainsi que Dfyn et des blue chips Ethereum comme Curve, SushiSwap, Balancer et Curve, qui ont choisi Polygon pour s’adapter au prochain million d’utilisateurs DeFi. .

Ces projets ont attiré à la fois TVL et leurs communautés, qui se sont consacrées à la faible composabilité du gaz uniquement disponible à Polygon.

Dans cet esprit, Polygon a déclaré qu’ils construiraient une organisation autonome décentralisée (DAO) pour le secteur de la finance décentralisée (DeFi), dans le but que DAO attire 100 millions d’utilisateurs et définisse les développements DeFi en cours.

Ce DAO facilitera la collaboration entre les systèmes basés sur la blockchain et utilisera une partie de son fonds #DeFiforAll de 100 millions de dollars pour mener à bien ce processus.

De plus, le 13 août, Polygon a acquis et fusionné avec Hermez dans le cadre d’un accord de 250 millions de dollars. Cela a conduit Hermez à faire partie de l’écosystème Polygon sous le nom de Polygon Hermez et à faire partie de sa gamme de produits sous le nom de Polygon SDK et Polygon Avail.

Faut-il investir dans Polygon (MATIC) ?

Le 20 août, Polygon (MATIC) valait 1,49 $.

Lorsque nous regardons sa valeur la plus élevée de tous les temps comme point de comparaison, nous pouvons voir qu’il a atteint une valeur de 2,62 $ le 18 mai. Cela l’a rendu 75% plus élevé en valeur.

Au cours des dernières 24 heures, MATIC a enregistré une augmentation de 34% du volume des transactions et une augmentation de sa capitalisation boursière de 12%.

Pour mieux comprendre ses récentes fluctuations de prix, nous passerons en revue sa valeur en juillet.

Il a atteint son point le plus bas le 20 juillet, où il est tombé à 0,66 $, et son point le plus haut le 26 juillet, où il a atteint 1,09 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 65%.

Selon les données d’IntoTheBlock, nous pouvons voir qu’au cours des 7 derniers jours, MATIC a enregistré 787,89 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars.

De plus, nous avons enregistré 123,05 millions de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 119,69 millions de dollars de sorties de change totales.

Avec l’augmentation de l’activité vis-à-vis de l’organisation autonome décentralisée (DAO), on a pu voir le token atteindre une valeur de 2,08 dollars fin août. Cela fait de MATIC un investissement rentable.

