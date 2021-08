Polygon envisage un record alors que la hausse des prix de 150% de MATIC active le modèle haussier des manuels ⋆ Crypto new media

Une récente remontée des prix sur le marché du jeton MATIC natif de Polygon a poussé ses prix au-dessus de 1,56 $ pour la première fois en plus de deux mois.

Le taux de change MATIC/USDT a augmenté de 20,65% en seulement deux jours pour retrouver son plus haut du 17 juin. Les commerçants ont augmenté leurs offres pour la paire après que Polygon a annoncé qu’il créerait une organisation autonome décentralisée (DAO) pour les membres de sa communauté tout en se concentrant spécifiquement sur l’espace en plein essor de la finance décentralisée (DeFi).

Polygon, qui propose des solutions de mise à l’échelle de couche deux pour les projets Ethereum, a alloué 100 millions de dollars pour la création de DAO – et également pour intégrer les projets DeFi dans son pool d’interopérabilité. L’équipe a également annoncé qu’elle larguerait de nouveaux jetons de gouvernance DAO aux utilisateurs existants de Polygon, c’est-à-dire des jetons gratuits pour les personnes qui détiennent MATIC.

Les solides fondamentaux intermédiaires ont poussé la demande de MATIC à la hausse parmi les spéculateurs, entraînant une remontée des prix au cours des deux derniers jours. Pendant ce temps, le mouvement haussier a également activé une configuration haussière classique qui pourrait envoyer les prix MATIC à un nouveau record.

Breakout attendu

Surnommé «tête et épaules inversées», le motif est un indicateur de renversement haussier courant qui apparaît après que le prix ait atteint trois creux consécutifs sous une ligne de cou de type résistance. Ce faisant, le creux du milieu (tête) semble être plus profond que les deux autres (épaules), qui sont plus ou moins de même hauteur lorsqu’ils sont mesurés à partir de l’encolure.

Les chartistes techniques entrent généralement dans une position longue lorsque le prix passe au-dessus de la ligne de cou, la hauteur maximale du modèle plus le niveau de cassure servant d’objectif de profit ultime. Leur stop loss est généralement au point bas de l’épaule droite.

L’application des définitions des manuels sur le graphique à trois jours MATIC/USDT montre que la paire forme une configuration tête-épaules inversée.

Graphique à trois jours en polygone (MATIC/USDT) avec la configuration tête et épaules inversée. Source : TradingView

Le 20 août, le jeton de Polygon est passé au-dessus de la résistance de la ligne de cou de 1,51 $ à la suite d’une remontée des prix de 150 % mesurée par rapport au plus bas du 18 juin de 0,62 $ (la tête). Par conséquent, la hauteur maximale du motif tête et épaules inversé est de 0,89 $.

En relation: Terra Virtua passe à la blockchain Polygon, citant des préoccupations environnementales

En conséquence, si le taux MATIC/USDT dépasse 1,51 $, accompagné d’un pic du volume des transactions, la paire augmentera sa probabilité d’augmenter de 0,89 $. Ce faisant, il viserait 2,40 $ comme objectif de profit inversé tête et épaules, juste 0,30 $ en dessous de son record actuel.

Configuration baissière

Si les taureaux MATIC ne parviennent pas à récupérer 1,51 $ comme support, son prix pourrait reculer vers la prochaine ligne de support près de 1,35 $.

Graphique en bougies à 3 jours MATIC/USDT. Source : TradingView

Une panne supplémentaire exposerait le MATIC/USDT à 1,09 $, un niveau de support fiable dans l’histoire récente.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.